Una supersportiva da 1.353 cavalli, 1.385 Nm di coppia, un prezzo di 3,65 milioni di euro e una produzione limitata a soli 70 esemplari: questi sono i numeri impressionanti della nuova Koenigsegg CC850.

Produzione in serie limitata

La casa automobilistica svedese ha dato il via alla produzione di questa esclusiva vettura, che rappresenta un omaggio alla storica CC8S, pur integrando le più moderne tecnologie. Originariamente pianificata per una serie di 50 unità, la grande richiesta ha spinto il costruttore ad aumentare la produzione a 70 esemplari, un numero che celebra anche il cinquantesimo compleanno del fondatore Christian von Koenigsegg.

Il cuore tecnico della vettura è rappresentato da un possente motore V8 biturbo da 5 litri, che la rende una delle auto stradali più potenti mai realizzate. La meccanica si avvale di sospensioni multilink con ammortizzatori Triplex e di un innovativo sistema di trasmissione denominato Engage Shift System (ESS), che consente di alternare tra un’esperienza di guida manuale a sei rapporti e una modalità automatica a nove marce.

Koenigsegg CC850 assemblaggio curato nei minimi dettagli

L’assemblaggio avviene nell’impianto di Angelholm, dove ogni esemplare viene curato nei minimi dettagli per soddisfare gli standard più elevati. La CC850 si distingue per la sua capacità di fondere l’heritage del marchio con soluzioni all’avanguardia, come sottolineato dallo stesso von Koenigsegg, che la considera il massimo raggiungibile in termini di prestazioni per un’auto con cambio manuale.

Questa esclusiva creazione si rivolge a un ristretto gruppo di collezionisti e appassionati disposti a investire 3,65 milioni di euro per possedere quello che si preannuncia come uno dei modelli più significativi nella storia del costruttore svedese.