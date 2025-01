Un’occasione imperdibile per gli amanti delle supercar: una Koenigsegg Regera del 2022 è stata messa in vendita da RM Sotheby’s al prezzo di 2,5 milioni di dollari. Questo straordinario esemplare, non immatricolato e con meno di 20 miglia percorse, rappresenta una rarità assoluta nel panorama delle auto di lusso.

Questa Koenigsegg Regera, configurata per il mercato del Regno Unito, è stata protagonista al Goodwood Festival of Speed nel 2022, prima di essere trasferita a Hong Kong, dove è rimasta intatta e mai registrata. La vettura sfoggia una livrea Arctic White con dettagli in fibra di carbonio a vista, un abbinamento che ne esalta il carattere esclusivo. I cerchi Aircore in carbonio e le pinze dei freni bianche completano un design esterno che non passa inosservato.

Motore biturbo da 1500 CV

All’interno, l’abitacolo è un trionfo di lusso e cura artigianale. Il tema cromatico richiama l’esterno, con sedili in pelle nera impreziositi da inserti bianchi e cuciture trapuntate sul rivestimento del tetto. I dettagli in fibra di carbonio a vista aggiungono un tocco di sportività a un ambiente già sofisticato.

Sotto il cofano, la Koenigsegg Regera nasconde un cuore tecnologico rivoluzionario. Il motore V8 biturbo da 5 litri è supportato da tre motori elettrici, per una potenza complessiva di circa 1500 cavalli. Il tutto è gestito dal sistema di trasmissione Direct Drive, una soluzione innovativa che garantisce prestazioni mozzafiato: da 0 a 400 km/h in meno di 20 secondi, rendendo questa vettura una delle più veloci al mondo.

Una scelta esclusiva

Questa supercar rappresenta l’apice dell’ingegneria automobilistica, combinando lusso, performance e innovazione tecnologica in un unico capolavoro. La possibilità di possedere un’auto di questo calibro, praticamente nuova e con una storia così esclusiva, è destinata a catturare l’attenzione di collezionisti e appassionati in tutto il mondo.

Per chi sogna di aggiungere un gioiello come questo alla propria collezione, l’asta di RM Sotheby’s offre un’opportunità irripetibile per realizzare un sogno a quattro ruote.