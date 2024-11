Koenigsegg Agera RST vs Porsche 918 Spyder: il video della drag race

Il video odierno propone una sfida fra due auto sportive ad alto contenuto energetico: la Koenigsegg Agera RST e la Porsche 918 Spyder. Il taglio del confronto è simile a quello di una drag race, ma qui lo start non avviene con partenza da fermo. Resta, tuttavia, una gara d’accelerazione più che di ripresa. Diverse le velocità da cui prende forma lo scatto.

In casi del genere, la prontezza dei riflessi può fare la differenza, a dispetto delle cifre in ballo. Chi è più reattivo nella fase iniziale può accumulare un vantaggio difficile da colmare nel quarto di miglio, anche da un’auto con una scuderia più ricca di purosangue. Prima di passare il compito della narrazione al video, facciamo un breve ripasso delle doti principali dei due mezzi coinvolti in questa insolita drag race.

Da un lato c’è la Koenigsegg Agera RST, supercar svedese alimentata da un motore V8 biturbo da 5 litri di cilindrata, che mette sul piatto 1.360 CV di potenza massima e 1.570 Nm di coppia, su un peso di 1.395 kg. Questa forza propulsiva giunge sulle sole ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione a 7 velocità.

Dall’altro lato del nastro d’asfalto, nella drag race multipla, c’è la Porsche 918 Spyder, che gode della spinta di un motore V8 aspirato da 4.6 litri di cilindrata, abbinato a una coppia di unità elettriche, per una potenza combinata di 887 cavalli, con una coppia massima di 1280 Nm, su un peso di 1.374 kg. L’energia viene scaricata a terra sulle quattro ruote motrici, con un sofisticato sistema di trazione integrale. Il cambio è automatico a 7 rapporti.

Sulla carta non c’è storia e le chance di successo della vettura tedesca sono quasi nulle, ma nelle drag race possono entrare in gioco anche altri fattori, come la reattività del conducente allo start. A questo punto immagino che sarete presi dal desiderio di conoscere l’esito della sfida. Non vi resta che un modo per scoprire come è andata a finire: cliccare sul tasto play del video.

Screen shot da video YT WAM Barn