Tesla Model X Plaid vs Koenigsegg Agera RST: il video della drag race

Prosegue il campionario delle drag race di carwow offerte al pubblico della rete. Una puntata recente della serie mette a confronto, per l’ennesima volta, un’endotermica e un’elettrica Tesla, presenza quasi immancabile in un territorio quasi su misura per lei, in virtù delle sue doti di accelerazione da fermo. Il modello scelto è questa volta una Model X Plaid, chiamata al confronto con la scenografica Koenigsegg Agera RST.

La vettura alla spina di Elon Musk è meno potente e molto più pesante della supercar svedese, ma questo basterà a metterla in ginocchio? Nelle drag race, qualche volta, entrano in gioco dei fattori, anche emotivi, che possono cambiare le carte in tavola. Sarà così anche questa volta? Non vi anticipiamo nulla, ovviamente, per non togliervi il piacere della visione. Diamo solo un breve ripasso delle doti principali delle due auto coinvolte nel match multiplo sul quarto di miglio.

Da un lato la già citata Tesla Model X Plaid, alimentata da 3 motori elettrici, che si combinano per produrre una potenza massima di 1.020 CV e una coppia di 1.420 Nm. L’energia giunge a terra sulle quattro ruote motrici, che assicurano un ottimo grip. Il peso da muovere è di 2.468 kg. Dall’altro lato, la Koenigsegg Agera RST, alimentata da un motore V8 biturbo da 5 litri, della scuola classica, che sviluppa una potenza massima di 1.360 CV, con un picco di coppia di 1.570 Nm. Un vigore spaziale, che giunge sulle sole ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione a 7 velocità. Il peso da muovere è in questo caso di 1.395 kg. La drag race in esame sarà una passeggiata per lei? Per scoprirlo, non vi resta che guardare il video.