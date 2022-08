Kiska APG-1: supercar su base KTM ispirata alla Lancia Stratos

La Lancia Stratos, col suo inimitabile carisma, può essere una grande fonte di ispirazione. Alla gloriosa auto sportiva e da gara della casa torinese si connette, sul piano stilistico, la Kiska APG-1, una supercar basata sulla KTM X-Bow GT-XR. Le prime immagini della vettura, con carrozzeria in fibra di carbonio, sono state pubblicate su Instagram dal capo del design Alan Derosier, già autore della Gemballa Marsien, ispirata alla Porsche 959, e del restomod della Renault 5 Turbo.

Lancia Stratos docet

Guardando la silhouette della nuova opera creativa, non si fatica a cogliere la parentela con la storica vettura di Marcello Gandini. Con la Kiska APG-1, gli autori hanno inteso rendere omaggio al fascino eterno e imperturbabile della Lancia Stratos. Gli scatti diffusi in rete non permettono di avere una visione globale del modello, ma mostrano il veicolo da più angolazioni, consentendo di farsi un’idea ben precisa sulla sua veste estetica.

Evidenti i legami stilistici

Le proporzioni, il cofano piatto con parafanghi allargati, l’alettone integrato, i fari anteriori a scomparsa ed altri elementi della trama dialettica svelano in modo inequivocabile la fonte ispiratrice. Nello specchio di coda si coglia anche un accenno allo stile della Ford GT, per i vistosi incavi vicino ai gruppi ottici. Alla monoscocca in fibra di carbonio della Kiska APG-1 è ancorato un motore da 2.5 litri di cilindrata, proveniente dall’Audi RS3. Le sospensioni push-rod confermano la matrice racing del suo studio ingegneristico.

Kiska APG-1: piccoli volumi

La supercar in esame, che omaggia visivamente la Lancia Stratos, potrebbe prendere forma in edizione limitata, ma con numeri produttivi particolarmente bassi. Presto ne sapremo di più su questo fronte. Intanto cresce la curiosità intorno al progetto, che si concede all’interesse degli appassionati con note tecniche e costruttive di notevole livello. Immaginare un’efficienza dinamica e un piacere di guida di altissimo rango non è faticoso. A voi le immagini pubblicate su Instagram da Alan Derosier.

