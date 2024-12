Kimi Antonelli sulla neve con la Mercedes-Benz CLA per un video di Natale

In questo periodo dell’anno sbocciano i video con le atmosfere del Natale, anche in ambito automobilistico. Una prova ulteriore giunge dal filmato pubblicato sui canali social di Mercedes-Benz, che mostra l’incontro fra Kimi Antonelli, neo pilota del team di Formula 1 Mercedes-AMG PETRONAS, e la nuova CLA completamente elettrica.

Ne derivano dei fotogrammi intonati al periodo, ma con una dose di energia scenografica, che mette in risalto la potenza di recupero della nuova auto della “stella“. Il contesto è quello giusto per un video natalizio, soprattutto grazie alla presenza della neve.

Per Kimi Antonelli si può parlare di un debutto assoluto al volante della Mercedes-Benz CLA completamente elettrica, che farà il suo sbarco sul mercato il prossimo anno. Lecito considerare queste riprese un’anteprima mondiale, nella dimensione dinamica, per il veicolo di fresco conio.

Il nuovo pilota di Formula 1 e il prossimo modello della casa di Stoccarda sono entrati presto in sintonia, creando le note giocose del video, proposto con lo slogan “Charging up for 2025“. Teatro delle riprese sono state le cime innevate di una montagna delle Alpi, dove il viaggio immortalato nei fotogrammi ha preso forma.

La vettura è ancora camuffata, ma lascia intuire bene i suoi tratti, grazie anche all’abbagliante livrea rossa. Nel filmato vengono messe in risalto le doti di recupero energetico del modello, nonostante il gelo. Per evidenziarle, a fine prova le luci di un albero di Natale vengono collegate alla Mercedes-Benz CLA elettrica, regalando le atmosfere della festa più sentita dell’anno.

Quasi tutte le frenate di questa vettura vengono effettuate con l’ausilio del sistema di recupero e non meccanicamente attraverso i freni delle ruote, trasferendo così l’energia cinetica nella batteria. La forte decelerazione comporta una maggiore quantità di carica recuperata e regala al conducente un’autonomia più lunga. A voi le immagini offerte dal video.