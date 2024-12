Ferrari F40, F50 e LaFerrari con luci natalizie per Babbo Natale | Video

Si avvicinano le feste di fine anno e Babbo Natale scalda i motori, per iniziare il suo viaggio di consegna dei regali, in giro per il mondo. Il video odierno, girato in un paese estero, mostra tre mezzi scelti in alternativa alla “solita” slitta trainata da un gruppo di renne. Sono gioielli a motore di un altro pianeta: 3 Ferrari…e che Ferrari. Si tratta di una F40 blu elettrico, di una F50 gialla e di una LaFerrari rossa. Questi capolavori a quattro ruote, in serie limitata, esprimono al meglio l’arte creativa e ingegneristica del “cavallino rampante”.

Per l’occasione, le supercar emiliane sono state vestite a tema, con addobbi natalizi luminosi, applicati con dello scotch sulle loro raffinatissime carrozzerie. Speriamo che questo non abbia prodotto dei danni. La stessa cosa ci auguriamo con riferimento alle piccole luci e ai fili, durante il loro inevitabile movimento. Immagino che a fini protettivi si sia fatto ricorso ad una pellicola di wrapping, ma è solo un’ipotesi. Sono certo che ogni precauzione è stata presa.

Fa un certo effetto vedere auto del calibro delle Ferrari F40, F50 e LaFerrari viaggiare su strada, con tre Babbo Natale al volante, mentre lampeggiano come un classico abete vestito a festa per l’importante ricorrenza cristiana. Con tre “slitte” del genere, spinte dai cavalli di Maranello, sarebbe lecito attendersi dei regali molto costosi, ma grazie a Dio i bambini non cercano il lusso: per loro contano le emozioni più semplici e il piacere più genuino.