Ferrari GTO Legacy Tour: il video ufficiale del meeting dei 40 anni

Ferrari ha divulgato il video ufficiale del GTO Legacy Tour, che ha celebrato i 40 anni di vita dell’iconico modello. Nei fotogrammi sono condensati i momenti più significativi dell’esclusivo meeting, andato in scena sulle Dolomiti, ma con trasferta finale a Maranello. Qui si è svolta la visita del sito produttivo del “cavallino rampante”. Poi la sfilata sulla pista di Fiorano. Ben 24 esemplari hanno composto la tela, per la gioia degli occhi e dello spirito di chi ha potuto gustare dal vivo il magico corteo.

La Ferrari GTO è stata l’apripista per le successive F40, F50, Enzo, LaFerrari, considerate le big five fra le supercar del marchio emiliano. Ora si attende una nuova interprete della specie, ormai prossima al debutto. Qui, però, lo spazio, è per l’antesignana. Gli appassionati impazziscono per lei.

La cosa non stupisce, perché la GTO è una delle “rosse” più entusiasmanti di sempre. Insieme alla F40, è l’auto del marchio più travolgente dell’era moderna. In totale il modello ha preso forma in 272 esemplari, a partire dal 1984, contro i 200 inizialmente previsti per l’omologazione in Gruppo B. La crescita nei volumi produttivi scaturì dal desiderio di non lasciare fuori certi clienti molto legati alla casa di Maranello.

Sotto le linee strepitose firmate da Pininfarina sprigiona la sua energia un motore V8 biturbo da 2855 centimetri cubi, che eroga una potenza massima di 400 cavalli. All’epoca era una cifra di riferimento. A renderla ancora più possente ci pensava il peso contenuto in appena 1160 kg, grazie all’ampio uso di kevlar. Eccezionali le prestazioni della Ferrari GTO, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4.9 secondi, da 0 a 1000 metri in 21.7 secondi e una velocità massima di 305 km/h.