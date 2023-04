Kimera EVO37 Martini 7 celebra le sette vittorie del Martini Racing Team

Kimera Automobili ha presentato nelle scorse ore l’ultima versione speciale della sua EVO37 con il nome di Kimera EVO37 Martini 7. Con questo modello, l’azienda ha voluto celebrare le sette vittorie conquistate dal Martini Racing Team nel campionato mondiale rally. Inoltre, tale progetto è il risultato della collaborazione con Martini e Miki Biasion.

Nei primi anni ‘90, Lancia celebrò il quinto e il sesto titolo mondiale vinti dalle vetture Integrali con le versioni speciali della Delta Evoluzione chiamate Martini 5 e Martini 6. Tuttavia, mai nessuno prima d’ora aveva reso tributo alla settima vittoria conquistata dalla 037 con il team Martini Racing.

Perciò, Kimera Automobili ha raccolto oggi l’eredità e i valori degli uomini che hanno permesso tutto ciò e li ha celebrati attraverso l’esclusiva EVO37 Martini 7. L’azienda è riuscita a mettere allo stesso tavolo gli uomini del passato e quelli del presente, tra cui Claudio Lombardi, Sergio Limone e Vittorio Roberti.

Miki Biasion è stato l’anello di congiunzione fra passato e presente, così come Martini. Hanno immediatamente sposato e battezzato l’idea di celebrare i sette titoli mondiali vinti attraverso la Kimera EVO37 Martini 7.

La vettura è stata presentata venerdì sera presso l’Hotel Cala di Volpe a Porto Cervo in occasione del Rally Costa Smeralda Storico, esattamente dove fu svelata al mondo nel 1983 la 037 Gruppo B per la prima volta in livrea Martini Racing. La moderna auto è stata annunciata dal fondatore di Kimera Automobili Luca Betti e da Miki Biasion, Markku Alen, Kikki Kivimaki e Cesare Florio.

È stata utilizzata tanta fibra di carbonio

La EVO37 Martini 7 presenta un pacchetto aerodinamico in fibra di carbonio che prevede splitter, minigonne laterali ed estrattori sulle griglie frontali. Lateralmente spiccano delle prese d’aria NACA mentre sul retro abbiamo nuove aperture per l’estrazione dell’aria.

Il paraurti posteriori vanta un sistema di sgancio rapido che permette di rimuovere la parte bassa del posteriore, facendo intravedere la meccanica della Lancia EVO37 Martini 7, proprio come la 037 Gruppo B Evo 2. I cerchi sono stati completamente ridisegnati e richiamano quelli della Delta Evoluzione, anche se sono stati resi più leggeri.

Propone ben 550 CV di potenza

Per quanto riguarda l’abitacolo, l’esclusiva EVO37 dispone di un rivestimento completamente in fibra di carbonio a vista e Alcantara azzurro traforato con cuciture rosse presenti sui sedili, sul cielo e sui pannelli delle portiere.

Il cruscotto è costituito dagli stessi colori dei contagiri arancione fluorescente delle vetture da gara e ogni pulsante ha un’etichetta esattamente come all’epoca. Nel tunnel centrale spiccano due manettini per gestire l’ABS Motorsport e il Traction Control.

Rispetto alle altre vetture, la Kimera EVO37 Martini 7 propone 50 CV in più di potenza (per un totale di 550 CV) e un peso complessivo di circa 1100 kg grazie all’utilizzo generoso di carbonio e kevlar.