Kimera 037: il sound evoca la mitica Lancia [Video]

Emozioni speciali alla Passione Engadina 2021 con la Kimera 037. Questa supercar dell’era contemporanea nasce come restomod della mitica Lancia 037, ultima auto a due ruote motrici ad essersi imposta nel WRC. Si tratta di una serie limitata, che dona una tecnologia moderna ad un look rétro, rivisto in chiave contemporanea. Il risultato è, nel caso specifico, perfettamente riuscito. Del resto, Kimera vanta una certa esperienza nel restauro di modelli storici della casa torinese, che conosce molto bene. Qui la sfida è stata diversa, ma è andata ugualmente a segno.

Nel video odierno, pubblicato sul canale YouTube NM2255 Car HD Videos, possiamo ammirare la Kimera 037 sulle strade svizzere ed anche sulla pista di un aeroporto. Le immagini sono accompagnate dal sound del motore, di taglio molto evocativo. Un fatto dovuto alla parentela con l’unità propulsiva della Lancia 037, adattata ai limiti odierni in termini di emissioni. La potenza di questo cuore a 4 cilindri da 2.1 litri è, sulla Kimera 037, di 505 cavalli. Nuovo il turbocompressore, abbinato al classico compressore volumetrico dell’auto da gara firmata Lancia.

Sul piano estetico il lavoro è stato notevole. La tinta grigia dell’esemplare immortalato nel video ne valorizza il pregio. La carrozzeria in fibra di carbonio ha permesso il contenimento delle masse, con un peso a secco inferiore ai 1000 chilogrammi. Prevista una produzione in serie speciale di soli 37 esemplari, ad un prezzo di circa 480 mila euro. Come abbiamo evidenziato in un precedente post, l’auto è stata sviluppata da zero, anche se si mantiene fedele al design e all’ingegneria del modello originale. Per realizzarla sono stati coinvolti alcuni uomini che lavorarono allo sviluppo del modello cui la Kimera 037 si ispira. A voi il video. Buona visione e…buon ascolto.