Kimera EVO37: il ritorno della Lancia 037 in chiave restomod

C’è un progetto che ribolle in Italia e che promette di regalare un sorriso da orecchio a orecchio sul volto di tutti coloro che amano il mondo del motorsport in generale e del rally in particolare. L’azienda Kimera Automobili ha annunciato i suoi piani per il lancio di una spettacolare supercar che renderà omaggio a una leggenda come la Lancia 037 originale, ovvero l’ultima vettura 2WD a vincere un titolo WRC.

Omologata per la strada

Questa azienda italiana è specializzata nel restauro di gioielli classici da rally, in particolare modelli Lancia come Stratos, Delta e, naturalmente, 037. Il nuovo progetto si chiama Kimera EVO37 ed è un’auto sviluppata da zero che si mantiene fedele al design e all’ingegneria del modello originale. E per realizzare questo progetto l’azienda ha addirittura assunto ingegneri che un tempo lavoravano per la stessa Lancia allo sviluppo proprio della 037.

Uno dei nomi che spicca di più è quello di Claudio Lombardi, l’ingegnere che sta dietro al motore quattro cilindri da rally sovralimentato della Lancia 037. La sua presenza nel progetto ha portato un design simile a quello del monoblocco utilizzato dalla Delta S4. L’unità da 2,1 litri è in grado di erogare oltre 500 cavalli e una coppia massima di 550 Nm sull’asfalto inviata alle ruote posteriori tramite un cambio manuale o sequenziale.

Kimera ha inoltre svelato che questa vettura sportiva utilizza un telaio tubolare autoportante, come sulla Delta S4, accompagnato da una sospensione ridisegnata, supportata da ammortizzatori regolabili Öhlins e da un impianto frenante firmato Brembo. Le ruote hanno un diametro di 18 e 19 pollici e montano pneumatici Pirelli.

Produzione limitata

La Kimera EVO37 promette inoltre un peso leggero, sotto i 1.000 chili e la sua produzione sarà limitata a un totale di 37 unità. La presentazione ufficiale avverrà al Goodwood Festival of Speed, mentre le prime consegne sono previste a settembre, con un prezzo di circa 480.000 euro.