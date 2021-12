Kia Sportage 2022: prezzi e allestimenti della versione europea

A tre mesi esatti dalla presentazione e dall’anteprima (IAA Mobility 2021 di Monaco di Baviera), la quinta generazione di Kia Sportage destinata all’Europa si prepara all’esordio nelle concessionarie, fissato in Italia per il 15 gennaio 2022.

Contestualmente, la filiale nazionale del marchio coreano dà il via ad una campagna di “lancio” ad hoc e rende noti i prezzi di vendita per la nuova serie del fortunato SUV di fascia medio-alta coreano, che nel 2023 celebrerà trent’anni di permanenza sul mercato. La produzione di Kia Sportage “Europe” avviene nello stabilimento di Zilina (Slovacchia), un impianto ben collaudato: si incarica dell’assemblaggio dello Sport Utility di Kia dalla sua seconda generazione, che debuttò nel 2006 e, in quindici anni, ha prodotto circa due milioni di unità di Sportage (104.500 unità per la seconda serie, 797.500 unità la terza generazione, ed oltre un milione di esemplari la quarta generazione, avviata nel 2015. All’inizio del 2021, la produzione europea Kia ha archiviato un ulteriore obiettivo: l’avvenuto superamento dei 4 milioni di vetture costruite).

La composizione di gamma

La nuova generazione di Kia Sportage viene declinata in quattro livelli di allestimento:

Business ;

; Style ;

; GT-Line ;

; GT-Line Plus.

Le tipologie di alimentazione offerte sono tre:

Versioni benzina e diesel MHRV (mild-hybrid) entrambe da 1,6 litri di cilindrata (potenza massima di, rispettivamente, 150 e 180 CV per i modelli a benzina, 136 CV per il turbodiesel);

(mild-hybrid) entrambe da 1,6 litri di cilindrata (potenza massima di, rispettivamente, 150 e 180 CV per i modelli a benzina, 136 CV per il turbodiesel); Nuove motorizzazioni HEV (Full-hybrid: base di partenza è lo stesso 1.6 T-GDI da 180 CV, abbinato ad un motore elettrico da 60 CV a sua volta alimentato da una batteria da 1,49 kWh di capacità, per una potenza massima di 230 CV);

(Full-hybrid: base di partenza è lo stesso 1.6 T-GDI da 180 CV, abbinato ad un motore elettrico da 60 CV a sua volta alimentato da una batteria da 1,49 kWh di capacità, per una potenza massima di 230 CV); PHEV (Plug-in Hybrid, il cui inizio di produzione è previsto per febbraio 2022: in questo caso, al 1.6 T-GDI si aggiunge un’unità “zero emission” da circa 90 CV con batteria ricaricabile da 13,9 kWh, per 265 CV di potenza massima di sistema e circa 50 km di autonomia in elettrico).

L’assemblaggio dei sistemi di propulsione (motori e trasmissioni: trazione anteriore e trazione integrale, cambio manuale a sei rapporti o a richiesta robotizzato doppia frizione a sette rapporti, nonché cambio automatico a sei rapporti per le declinazioni Full-hybrid) avviene anch’esso a Zilina.

Ecco quanto costa e le dotazioni

Business

Kia Sportage 1.6 T-GDi MHEV: 29.950 euro;

Kia Sportage 1.6 T-GDi MHEV DCT: 31.950 euro;

Kia Sportage 1.6 CRDi MHEV: 31.950 euro;

Kia Sportage 1.6 CRDi MHEV DCT: 33.950 euro.

Style

Kia Sportage 1.6 T-GDi MHEV: 31.950 euro;

Kia Sportage 1.6 CRDi MHEV: 33.950 euro;

Kia Sportage 1.6 CRDi MHEV DCT: 35.950 euro

Kia Sportage 1.6 TGDi HEV AT: 35.950 euro.

GT-Line

Kia Sportage 1.6 CRDi MHEV: 36.950 euro;

Kia Sportage 1.6 CRDi MHEV DCT: 38.950 euro;

Kia Sportage 1.6 CRDi MHEV AWD DCT: 40.950 euro;

Kia Sportage 1.6 T-GDi HEV AT: 38.950 euro;

Kia Sportage 1.6 T-GDi HEV AWD AT: 40.950 euro.

GT-Line Plus

Kia Sportage 1.6 CRDi MHEV DCT: 42.950 euro;

Kia Sportage 1.6 CRDi MHEV AWD DCT: 44.950 euro;

Kia Sportage 1.6 T-GDi HEV AT: 42.950 euro;

Kia Sportage 1.6 TGDi HEV AWD AT: 44.950 euro.

Garanzia

Per tutti i modelli: 7 anni o 150.000 km.

Equipaggiamenti

Kia Sportage Business

Esterni

Barre longitudinali al tetto;

Cerchi in lega da 17”;

Gruppi ottici Full Led (tecnologia a riflessione);

Linea di cintura ad effetto satinato;

Luci di posizione a Led;

Luci diurne anteriori a Led;

Specchi retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente, con indicatori di direzione a Led integrati.

Interni e funzionalità

Alzacristalli elettrici anche posteriori;

Bocchette di aerazione posteriori;

Dettagli abitacolo in Grigio Silver;

Gancio rete bagagliaio;

Maniglie interne in tinta Silver;

Pomello leva del cambio rivestito in ecopelle;

Rivestimento sedili in tessuto;

Sedili posteriori abbattibili e frazionabili nello schema 40:20:40;

Climatizzatore automatico tri-zona;

Sedile conducente regolabile in altezza;

Predisposizione gancio traino;

Specchio retrovisore interno elettrocromatico;

Sensore pioggia;

Sensore luci.

Digitalizzazione e infotainment

Bluetooth con riconoscimento vocale;

Comandi audio al volante multifunzione;

Kia Navigation System con schermo touch da 12.3”, impianto audio digitale DAB, connettività con Apple CarPlay ed Android Auto, servizi Kia Connect;

Presa USB anteriore;

Presa USB centrale anteriore;

Retrocamera con linee guida dinamiche;

Strumentazione con cluster a cristalli liquidi da 4,2″;

1 anno di aggiornamenti mappe Over-the-air gratuiti;

7 anni di traffico Kia Connect.

Sicurezza e ADAS

Airbag centrale anteriore;

Airbag lato guida e passeggero, laterali anteriori ed a tendina anteriori e posteriori;

Blocco delle porte per bambini;

Monitoraggio stanchezza conducente Driver Attention Warning (DAW);

Forward Collision Avoidance assist (FCA) per altri veicoli, pedoni e ciclisti;

Intelligent Speed Limit Assist (ISLA);

Kit di riparazione pneumatici;

Lane Following Assist (LFA);

Lane Keeping Assist (LKA);

Predisposizione Isofix.

Kia Sportage Style

All’assortimento di dotazioni “Business” aggiunge:

Fari fendinebbia a Led;

Cerchi in lega da 18”;

Finestratura posteriore oscurata;

Alzacristalli elettrici anche posteriori, con funzione Safety a quelli anteriori;

Smart Key con Start Button;

Supporto lombare elettrico lato conducente regolabile in due direzioni;

Comando del cambio “Shift-by-wire” (solo per le versioni con trasmissione DCT e cambio automatico);

Cruise Control adattivo con funzione Stop&Go (solo per le versioni con trasmissione DCT e cambio automatico);

Highway Driving Assist (solo per le versioni con trasmissione DCT e cambio automatico);

Levette al volante (solo per le versioni con trasmissione DCT e cambio automatico);

Strumentazione digitale “SuperVision Cluster” Full Digital da 12,3”;

Forward Collision Avoidance Assist (FCA) per altri veicoli, pedoni, ciclisti e funzione di svolta.

Kia Sportage GT-Line

All’equipaggiamento Style aggiunge quanto segue:

Gruppi ottici anteriori Full Led con fascio adattivo intelligente;

Fanaleria posteriore Full Led;

Finitura in nero brillante per la griglia anteriore;

Codolini passaruota in tinta carrozzeria;

Cerchi in lega da 18” (solamente per le versioni Full Hybrid);

Cerchi in lega da 19” (solamente per le versioni Mild-hybrid);

Vernice metallizzata o perlata;

Pedaliera sportiva in alluminio;

Sedili riscaldabili e rivestiti in tessuto scamosciato misto pelle;

Sedili anteriori regolabili elettricamente;

Sedile passeggero anteriore regolabile in altezza;

Volante riscaldabile;

Illuminazione “ambient” Mood Lamps (solamente per le versioni con trasmissione DCT e cambio automatico);

Sistema di ricarica wireless per smartphone;

Blind-spot Collision Avoidance Assist (sistema di rilevamento angoli ciechi) (solamente per le versioni con trasmissione DCT e cambio automatico);

Rear Cross Collision Avoidance Assist (solamente per le versioni con trasmissione DCT e cambio automatico).

Kia Sportage GT-Line Plus

Agli accessori GT-Line propone di serie, in aggiunta: