Nuova Kia Sportage 2022: ecco la versione europea

Kia ha presentato la versione europea della rinnovata Sportage. Si tratta della quinta generazione del popolare SUV compatto asiatico, che sarà presentato fisicamente al prossimo Salone dell’automobile di Monaco di Baviera, nei prossimi giorni.

Dimensioni

La nuova Kia Sportage misura 133 millimetri in meno rispetto alla versione americana: è lunga 4.515 millimetri, alta 1.645 e larga 1.865 mm. Si tratta di un guadagno moderato rispetto al modello precedente, ma che Kia è riuscita a tradurre in un notevole miglioramento delle dimensioni interne, con uno spazio per le gambe di 996 mm per i passeggeri della fila posteriore e 998 millimetri per la testa nella parte anteriore. La capacità del bagagliaio è di 591 litri espandibili fino a 1.780 litri con la fila posteriore ripiegata.

Nuova piattaforma N3

La nuova Kia Sportage 2022 si basa su una nuova piattaforma, denominata N3, che le dà la possibilità di avere una meccanica elettrificata e, sebbene la nuova Sportage non sarà disponibile come SUV elettrico, arriverà con meccanica sia full hybrid che ibrida plug-in.

Ibrida o ibrida plug-in

La prima prende come asse meccanico principale il popolare motore 1.6 T-GDI da 180 CV di Kia. Questo benzina è affiancato da un motore elettrico a magneti permanenti da 44,2 kW ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 1,49 kWh di capacità. La potenza totale combinata del sistema ibrido di Sportage è di 230 CV.

Quella che si presenta come la versione più tecnologica e top di gamma della nuova Sportage è l’ibrida plug-in. Monta lo stesso motore da 180 CV, solo che questa volta si affida a un motore elettrico più potente di quello dell’ibrido convenzionale, in questa occasione da 66,9 kW, mentre la potenza combinata si attesta sui 265 CV.

Anche la batteria è di capacità più elevata rispetto alla versione ibrida non plug-in, cresce infatti fino a 13,8 kWh. Per il momento KIA non ha specificato i dati sull’autonomia in modalità EV della nuova Sportage, sebbene in base alla sua capacità ed essendo orientata al pubblico europeo, dovrebbe superare i 50 chilometri omologati con il ciclo WLTP.

Interni

All’interno della nuova Sportage il salto rispetto alla generazione precedente è notevole e mostra somiglianze con la nuova KIA EV6 elettrica. Il cruscotto è stato progettato per essere orientato al guidatore, con il centro della scena occupato dal display curvo integrato, con pannello a sfioramento e bocchette dell’aria sportive finemente dettagliate.

Tecnologia e sicurezza

In termini di sicurezza e tecnologia, la nuova Sportage presenterà le ultime novità di Kia, tra cui il cruise control intelligente, il sistema ADAS e l’assistente alla guida in autostrade. Avrà in dotazione, inoltre, anche un sistema inedito fino ad oggi sui modelli Kia chiamato Terrain Mode. Si tratta di una modalità di guida sviluppata per ottimizzare la trazione dell’auto in situazioni difficili, qualunque sia la superficie (neve, fango o sabbia).

Al momento la Casa coreana non ha fornito dettagli sulla data di arrivo in strada della nuova Sportage, ma si prevede che le prime unità inizieranno a fare la loro comparsa presso le concessionarie europee del marchio entro la fine dell’anno.