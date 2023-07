Kia Sorento Facelift: prime immagini del restyling

Kia Sorento Facelift è stato mostrato nelle scorse ore con le prime immagini ufficiali. Il restyling apporta alcune revisioni significative all’aspetto del SUV di medie dimensioni, sebbene nel complesso il modello di Kia sia ancora relativamente nuovo: la sua quarta generazione è stata presentata 3 anni fa. Tuttavia, i designer di Kia hanno completamente ridisegnato il frontale per accogliere i fari a forma di T con una fascia superiore di luci di marcia diurna che circonda il logo del marchio.

Ecco le prime immagini di Kia Sorento Facelift

L’emblema stesso non si trova più sulla griglia poiché è stato spostato nella parte inferiore del cofano. Anche la griglia di Kia Sorento Facelift ha un nuovo aspetto, così come la presa d’aria inferiore e ci sono anche fendinebbia separati. Le barriere d’aria verticali ora sembrano leggermente più grandi e si nota anche una piastra paramotore argentata.

Poiché si tratta di un aggiornamento di metà ciclo, Sorento mantiene identico il profilo laterale ma ottiene nuovi cerchi in lega. Nella parte posteriore, le luci posteriori discretamente riviste hanno una nuova grafica e si uniscono nella parte anteriore, invece di essere unità separate come avveniva con il modello precedente al restyling: le luci posteriori sono posizionate ancora più in basso, sotto lo skid plate argentato.

L’interno sembra familiare, ma ci sono modifiche al cruscotto. Ad esempio, le massicce prese d’aria verticali al centro sono sparite, sostituite da prese d’aria molto più sottili per far posto al sistema di infotainment touchscreen ampliato. I controlli del clima sono stati aggiornati e il vecchio display è stato sostituito con pulsanti capacitivi simili a quelli presenti su Kia EV6 e Sportage.

C’è anche un sistema di autenticazione delle impronte digitali riportato da altri modelli Hyundai Motor Group, oltre a nuovi colori per gli interni: Interstellar Grey, Volcanic S, Brown e Cityscape Green. Nella tipica moda Hyundai/Kia/Genesis, le immagini mostrano solo i cambiamenti di design, poiché le specifiche tecniche saranno rivelate a metà agosto.