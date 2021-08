Kia Niro: le indiscrezioni sulla seconda generazione

Entro fine anno dovrebbe essere svelata la nuova Kia Niro, la cui commercializzazione sul mercato europeo partirà nel corso della primavera del 2022. Esteticamente, la seconda generazione della crossover compatta sudcoreana potrebbe rappresentare la versione di serie della concept car Habaniro, esposta al Salone di New York del 2019.

Nuovo motore a benzina per HEV e PHEV

La gamma della nuova Kia Niro comprenderà quasi certamente le configurazioni HEV a propulsione ibrida Full Hybrid e PHEV a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, entrambe equipaggiate con il motore a benzina 1.5 T-GDi sovralimentato al posto dell’attuale propulsore 1.6 GDi aspirato di pari alimentazione, ma sempre in abbinamento all’unità elettrica dedicata.

Anche nella versione GT?

Tuttavia, sarebbe in forse la Kia e-Niro, ovvero la versione a propulsione elettrica, per evitare la possibile concorrenza interna con la nuova EV6. Infine, non è esclusa la declinazione al top di gamma nell’allestimento sportivo GT, accreditata della potenza complessiva di 265 CV, come la Sorento PHEV che prevede la motorizzazione 1.6 T-GDi a benzina.