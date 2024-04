Keyvany immagina un tuning per la Ferrari Purosangue da 1000 CV

La Ferrari Purosangue è un’auto insolita, che esce fuori dal solco storico e culturale delle opere del “cavallino rampante“. Diciamo che, nonostante la presenza di un V12 sotto il cofano anteriore, è meno vicina degli altri modelli al DNA del marchio. Nel suo genere, però, segna i riferimenti dell’eccellenza, tanto sul piano prestazionale quanto su quello emotivo ed estetico. Flavio Manzoni, autore dello stile, è riuscito a conferire note di grande armonia, unite ad una eleganza sportiva di riferimento nell’ambito dei SUV. La carrozzeria scorre in modo fluido e muscolare, dando l’impressione di una scultura in movimento.

I tuner, però, non riescono ad esimersi dalla tentazione di mettere mano su certe vetture, anche se portano firme nobili. In Germania, Keyvany ha voluto immaginare una versione più esuberante del modello. Al momento il lavoro si limita ad alcuni render, ma se ci sarà interesse, l’opera potrebbe prendere forma nella dimensione fisica.

La Ferrari Purosangue si toglie l’abito da sera

Guardando le elaborazioni digitali si capisce subito di essere al cospetto della Ferrari Purosangue più selvaggia di sempre. Sul corpo del modello spuntano, a destra e a manca, tante appendici che fanno parte del consueto repertorio del tuning. Questi elementi mandano in soffitta l’eleganza del modello di partenza, sacrificata per una vistosa aggressività. L’obiettivo sembra quello di offrire un mezzo che catturi sempre l’attenzione, a prescindere dai tratti più o meno benevoli dei commenti. Proprio quello che cercano tanti clienti delle elaborazioni after market eseguite su mezzi così blasonati.

Sulla Ferrari Purosangue interpretata da Keyvany il kit in fibra di carbonio tocca tutti gli elementi visibili. Addirittura numerosi pannelli della carrozzeria sono stati ridisegnati. L’impressione è che il lavoro non sia stato fine a se stesso, ma che abbia tenuto in debita considerazione gli aspetti aerodinamici, sebbene in forma al momento solo teorica. Il look, tuttavia, paga dazio alla pulizia formale, persa sull’altare della cattiveria. Il tuner tedesco ipotizza un potenziamento del 12 cilindri da 6.5 litri, portato a 980 CV, con 1170 Nm di coppia. Al momento non si hanno notizie sul prezzo della trasformazione, che potrebbe prendere forma nel mondo reale se qualche proprietario di Ferrari Purosangue decidesse di far elaborare così il suo esemplare.

Immagini | Profilo Facebook Keyvany

Fonte | Carscoops