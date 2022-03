Ken Block: una speciale Audi RS e-tron GT per la guida di tutti i giorni [VIDEO]

Ken Block, pilota di rally, imprenditore e stuntman statunitense, è diventato famoso nel mondo dell’automobilismo per i suoi incredibili ed emozionanti video della serie Gymkhana, dove lo statunitense regala acrobazie al fulmicotone al volante di potentissimi bolidi.

La “daily car” protagonista dei nuovi video

Ora però, anche il grande Ken ha deciso di convertirsi al mondo dell’elettrico optato per una Audi RS e-tron GT da utilizzare come daily car e non solo. La berlina elettrica ad alte prestazioni scelta da Block come era lecito aspettarsi è stata personalizzata di tutto punto dal pilota automobilistico, inoltre non sarà utilizzata esclusivamente per i suoi spostamenti quotidiani, ma sarà anche la vettura protagonista della serie di video denominati “Electric Fleet”.

Modifiche scelte dai fan

Ken Block ha inoltre pubblicato su Youtube un primo filmato che mostra le modifiche apportate alla sua Audi a zero emissioni. Tutte le modifiche della vettura sono state scelte dai fan del pilota tramite un sondaggio postato sui social. La Vettura sfoggia una livrea color bianco opaco, la tinta personalizza anche gli speciali cerchi aerodinamici: all’anteriore troviamo Rotiform Aerodisc turbo-style realizzati appositamente per questa vettura, mentre sul retrotreno fanno bella mostra di sé i cerchi a sei razze.

I cerchi risultano avvolti da pneumatici Toyo Sport con scritte in contrasto in bianco, inoltre Ken Block specifica che è già in suo possesso un secondo treno di Toyo Celsius all-season che utilizzerà su tracciati innevati. Per aumentare la versatilità e la comodità della vettura, il pilota USA ha anche montato un box da tetto originale Audi che permette di stivare i suoi snowboard e scarponi. Per quanto riguarda la parte meccanica, l’RS e-tron GT non ha ricevuto modifiche di sorta.