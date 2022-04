Dal karma una lezione immediata per un automobilista [Video]

Il conducente di una Volkswagen Golf GTI ha pagato a caro prezzo la sua arroganza stradale, con un costoso incidente. Per fortuna nessuno si è fatto male. Guardando le immagini offerte dal video, si nota il tizio lampeggiare incollato al paraurti posteriore di un altro veicolo. Un atteggiamento molto irritante, oltre che pericoloso, col quale ci tocca spesso fare i conti nella vita di tutti i giorni.

Non rispettare le distanze di sicurezza, specie quando si viaggia a ritmo spedito, è una prova di grande negligenza, che può portare a conseguenze nefaste. Qui non succede un tamponamento, ma il karma è pronto a dare la sua lezione, per punire la prepotenza.

Appena l’uomo al volante del mezzo che lo precede si mette da parte, dopo aver concluso il sorpasso di altre auto, il conducente della Volkswagen Golf GTI lo supera di forza, ben oltre i limiti di velocità, per mostrare il suo dominio sulla strada. Pochi istanti dopo, però, in un curvone a destra, perde il controllo della pepata vettura tedesca, che va in sovrasterzo, si gira e sbatte contro una barriera di cemento. Un karma in tempo reale, per educare il tizio alle buone maniere.