Instant karma: la Mustang evita lo schianto, ma non la Polizia… [Video]

I video sulle Ford Mustang impazzano in rete, spesso per consegnare alla memoria alcune imprese dall’esito infelice per i loro conducenti. Questi ultimi hanno, talvolta, una specie di naturale predisposizione a schiantarsi mentre si esibiscono. Nel filmato odierno, pubblicato su Reddit, l’urto è evitato di un soffio, ma la perdita di controllo del veicolo è palese. Scorrendo i fotogrammi, si vede la muscle car americana perdere aderenza dopo una svolta, per i generosi colpi dati sul pedale dell’acceleratore dall’uomo al volante.

Ford Mustang Mach-1: la prova su strada Guarda le altre 173 fotografie →

Il controllo, in casi del genere, richiede perizia di guida, ma il tizio non sembra averne troppa. Solo un miracolo evita l’impatto con una Mercedes Classe E tranquillamente in sosta ai margini della strada. La scodata multipla e il comportamento fuori dalle regole dell’uomo al volante della Ford Mustang non è sfuggito all’attenzione di una pattuglia della Polizia.

L’auto delle forze dell’ordine ha raggiunto in pochi secondi l’imprudente protagonista delle riprese, che ha tentato la fuga. Non sappiamo se gli agenti siano riusciti a fermalo, perché il video termina all’inizio dell’inseguimento, ma penso che non sarà un problema risalire all’identità di chi ha commesso tutte queste infrazioni.