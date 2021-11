Instant karma: getta acqua su una Acura NSX e tampona una Cadillac [Video]

L’invidia è un brutta bestia, ma qualche volta il karma è istantaneo. Il video odierno, con per protagonista un’Acura NSX (da noi Honda NSX), sta a dimostrarlo. Nei fotogrammi si vede il tizio al volante dell’iconica auto sportiva giapponese procedere tranquillamente nella sua corsia, diretto a Las Vegas per il SEMA, principale fiera mondiale dedicata al tuning ed alla preparazione degli autoveicoli.

A un certo punto, una persona a bordo di una Honda Civic, affiancando l’Acura NSX, le butta contro il liquido contenuto in una bottiglia. Probabilmente è acqua (almeno spero). Un gesto frutto del livore e dell’odio verso chi nella vita è riuscito ad avere qualcosa in più o a fare meglio. Parlare di comportamento immaturo e poco elegante, in casi del genere, è un eufemismo. Questo significa non saper vivere.

Il karma ha rimesso a posto le cose, punendo che si è reso protagonista della prova di cattivo gusto. La Honda Civic, infatti, ha tamponato pochi istanti dopo una Cadillac, incolpevole protagonista della scena. Speriamo davvero che nessuno si sia fatto male. Questo è ciò che conta più di ogni altra cosa. A voi le immagini, riprese dalla dashcam di un’auto dietro l’Acura NSX.