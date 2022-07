Jowyn Wong: il nuovo disegno di una supercar V12

Jowyn Wong è un designer automobilistico che ha disegnato la Apollo Intensa Emozione e la De Tomaso P72, e di recente ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni schizzi di una nuova supercar con motore V12, ispirandosi alle grandi auto da corsa del passato. Sebbene il concept sia solo digitale, dimostra quanto bene funzionino il design retrò e moderno quando sono fusi insieme in un’auto dal corpo basso. Jowyn Wong ha aperto il suo studio di design chiamato Wyn Design , ma questo è solo un progetto per il tempo libero che in mostra la sua esperienza.

Ispirata al passato

Il designer si è ispirato a una serie di vetture che nel passato hanno corso a Le Mans, tra cui la leggendaria Porsche 917, la Lola T80 e la Ferrari 512 S. In effetti, le proporzioni a motore centrale, l’affilato muso, i paraurti pronunciati, il tettuccio a bolle e la coda rialzata sono chiari cenni alle auto da corsa degli anni ’60. La carrozzeria della supercar è piena di curve, con il designer che ha trascorso una settimana a perfezionare la forma e i riflessi.

Dettagli seducenti

L’auto possiede dei grandi fari con grafica a LED, delle prese d’aria scolpite, la griglia arrotondata e lo splitter in fibra di carbonio che vanno a completare il frontale. Sul retro, troviamo quattro terminali di scarico rifiniti in oro montati sopra i fanali posteriori a LED e un massiccio diffusore in fibra di carbonio.

L’idea di Jowyn Wong

L’idea di Jowyn Wong di dar vita a una supercar moderna ma retrò, continua nell’abitacolo dove ci sono molte aree rivestite in pelle, fibra di carbonio nuda e un’interessante scelta di tessuto scozzese verde per il rivestimento dei sedili. Abbiamo anche un volante in legno a tre razze e accenti in metallo lucido sui quadranti rotondi. La supercar è stata concepita con un motore V12, in controtendenza rispetto all’elettrificazione. Questo la collocherebbe contro vetture del calibro dei V12 a basso volume come la Ferrari SP3 Daytona e la Pagani Huayra Codalunga.