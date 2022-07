Enzo Ferrari: annunciata dalla Apple una nuova serie TV sul Drake

Apple, già da tempo nel business dell’intrattenimento video in streaming on-demand, ha annunciato una inedita serie TV su Enzo Ferrari. Il colosso di Cupertino ha diffuso alcune anticipazioni svelando alcuni dei celebri nomi che parteciperanno al progetto.

Enzo Ferrari: Steven Knight sceneggiatore della serie

L’ideatore e lo sceneggiatore della serie dedicata al fondatore della Scuderia Ferrari, sarà Steven Knight, l’autore di “Peaky Blinders” in onda su Netflix. Knight si è ispirato alla biografia “Ferrari Rex”, realizzata da Luca Dal Monte, giornalista e direttore delle relazioni esterne di Maserati, che in passato ha lavorato in Ferrari, Toyota e Peugeot.

Enzo Ferrari: Sorrentino sarà il produttore esecutivo

Tra i produttori esecutivi della fiction troveremo il regista premio Oscar, Paolo Sorrentino, vincitore della statuetta d’oro con la Grande Bellezza del 2014, mentre solo qualche mese fa ha sfiorato agli Oscar con “È stata la mano di Dio”. Oltre Sorrentino, tra i produttori esecutivi della fiction troviamo Lorenzo Mieli, Nicola Giuliano, Giulio Marantonio e Lorenzo De Maio, Il regista sarà invece Stefano Sollima, noto per aver diretto serie di successo del calibro di “Gomorra”, “Romanzo Criminale” e “ZeroZeroZero”.

I punti salienti della storia

La storia si soffermerà su alcuni dei punti più salienti della vita di Enzo, a partire dai tormenti per la morte del figlio Dino e fino ad arrivare ai rapporti speciali con alcuni dei suoi piloti, come ad esempio Gilles Villeneuve, morto prematuramente in un incidente avvenuto durante le qualifiche per il Gran Premio del Belgio 1982, sul circuito di Zolder, a bordo della sua monoposto Ferrari 126 C2. Ancora avvolto nel mistero, invece, il nome dell’attore che interpreterà il Drake.