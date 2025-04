Incontro strategico alla Casa Bianca tra il presidente di Stellantis, John Elkann, e l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per discutere il futuro dell’industria automobilistica americana. Come confermato da un portavoce del gruppo, al centro del dialogo vi sono state la possibilità di allentare le normative sulle emissioni auto e misure per rafforzare la competitività automotive negli Stati Uniti.

Il colloquio col Presidente degli USA

Durante il colloquio, Elkann ha evidenziato l’importanza di mantenere aperti i canali di comunicazione con l’amministrazione americana, in un momento particolarmente delicato per il settore. Tra i temi trattati, il rafforzamento dell’ecosistema automotive nordamericano e la necessità di rendere più accessibili economicamente i veicoli USA, questioni già affrontate dal leader di Stellantis in precedenti incontri con analisti finanziari.

Stellantis si conferma un pilastro dell’economia statunitense, con circa 75.000 dipendenti e un giro d’affari annuale di 63,5 miliardi di euro. Nel 2022, il gruppo ha consegnato circa 1,4 milioni di veicoli ai clienti americani, dimostrando la sua rilevanza nel mercato locale.

Secondo fonti americane, Trump avrebbe espresso l’intenzione di ripristinare regole meno severe sulle emissioni, con l’obiettivo di stimolare produzione e innovazione. Tuttavia, questa posizione divide gli esperti: se da un lato potrebbe favorire la competitività delle aziende americane, dall’altro rischia di rallentare i progressi verso la sostenibilità ambientale.

Serve un quadro normativo stabile

Elkann ha sottolineato la necessità di un quadro normativo stabile e prevedibile, essenziale per consentire alle aziende di pianificare investimenti a lungo termine. Questo è un aspetto cruciale in un’epoca in cui l’industria automobilistica USA è chiamata a bilanciare innovazione tecnologica, rispetto per l’ambiente e prezzi accessibili.

Con un solido radicamento negli Stati Uniti e una strategia orientata verso l’elettrificazione e le tecnologie avanzate, Stellantis si trova in una posizione chiave nel panorama automobilistico in trasformazione. L’incontro tra Elkann e Trump potrebbe rappresentare una svolta significativa non solo per il gruppo, ma per il futuro dell’intero settore automotive americano.