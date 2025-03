Stellantis conferma l’acquisto di crediti green da Tesla anche per il 2025, consolidando una strategia chiave per affrontare la complessa transizione ecologica nel settore automobilistico europeo. Nonostante la recente proroga concessa da Bruxelles fino al 2027, il colosso automobilistico continuerà a ricorrere a questa soluzione per evitare le onerose sanzioni legate alle normative sulle emissioni UE. La conferma arriva direttamente da Jean-Philippe Imparato, responsabile europeo di Stellantis, che sottolinea come questa mossa sia necessaria per mantenere la conformità normativa.

L’escamotage consentito

Attualmente, il divario tra gli obiettivi e la realtà resta significativo: le auto elettriche rappresentano solo il 14% delle vendite totali del gruppo, ben al di sotto del 21% richiesto dalle regolamentazioni dell’Unione Europea. Imparato ammette che, sebbene la proroga offra un margine di respiro temporaneo, non risolve le sfide strutturali che l’azienda deve affrontare per una transizione sostenibile.

Parallelamente all’acquisto di crediti, Stellantis sta ampliando la propria gamma di veicoli a basse emissioni. Un elemento cruciale di questa strategia sarà la nuova Fiat 500 ibrida, la cui produzione inizierà il prossimo novembre presso lo stabilimento torinese di Mirafiori. Secondo le previsioni, questo modello contribuirà a portare la produzione dell’impianto oltre le 130.000 unità annue, rappresentando un passo importante verso l’elettrificazione della gamma.

La scelta del Gruppo franco-italiano non fa discutere

La doppia azione intrapresa da Stellantis—acquisto di crediti e sviluppo di nuovi modelli ecologici—sottolinea il delicato equilibrio che le case automobilistiche devono mantenere tra conformità normativa immediata e trasformazione sostenibile a lungo termine. Tuttavia, il continuo ricorso ai crediti di Tesla solleva interrogativi sulla reale velocità con cui sta avvenendo questa transizione.

Per garantire un successo duraturo, l’azienda dovrà intensificare gli investimenti in innovazione e ricerca, puntando ad aumentare progressivamente la percentuale di veicoli elettrici nel proprio portafoglio prodotti. Solo così potrà passare da soluzioni temporanee a un modello di business intrinsecamente sostenibile.