Jerrari: il (discutibile) SUV metà Jeep, metà Ferrari è in vendita

In attesa di vedere sulle strade il primo SUV ufficiale proveniente da Maranello, che probabilmente prenderà il nome di Ferrari Purosangue, si può contemplare il suo antesignano, cioè l’unico esemplare di Jerrari. Stiamo parlando della one-off di fine anni ’60, che coniuga l’estetica di una Ferrari 365 GT con la meccanica di una Jeep Wagoneer, con un risultato – per lo più – discutibile.

Sotto al cofano, originariamente, si nascondeva un V12 marchiato col Cavallino Rampante, ma successivamente sostituito con un V8 Chevrolet, lo stesso che custodisce ancora adesso. L’esemplare si trova in vendita in Germania ed è un pezzo da collezione molto particolare, anche per merito di una storia non banale.

La genesi

La Jerrari nasce per un capriccio, un dispetto, ma anche per un sogno. Nel 1969, infatti, dopo aver ricevuto un sonoro rifiuto da parte di Enzo Ferrari a costruire su commissione un fuoristrada, l’imprenditore statunitense Bill Harrah, magnate dei Casinò d’America, decise di contrattaccare e fece assemblare da una carrozzeria specializzata un fuoristrada con l’effige di Maranello. Prima però fece sua una Ferrari 365 GT 2+2 dalla quale prese motore e parte della meccanica, poi acquistò una nuova Jeep Wagoneer. L’officina dopo qualche tempo sfornò la sua mirabolante creatura.

Caratteristiche

A prima vista la vettura sembra molto goffa, con un assetto e il motore V12 Ferrari di 4,4 litri coniugato alla trazione integrale e alla trasmissione automatica 3 marce della Wagoneer. Originariamente la potenza arrivava alla soglia dei 320 CV, poi il prezioso motore italiano fu sostituito con un V8 “made in USA”. Il propulsore di Maranello fu adagiato all’interno di un’altra Jeep Wagoneer del 1977.

Un anno dopo Bill Harrah morì, mentre la Jerrari è passata di mano parecchie volte, fino ad arrivare in Germania, dove attualmente si trova in vendita. Grande è la curiosità nei confronti di questa macchina particolarissima, che sicuramente stuzzicherà la fantasia di qualche collezionista. Il prezzo non è stato ancora rilasciato da Classic Driver, il sito presso cui si trova la Jerrari di Harrah.