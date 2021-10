Jeremy Clarkson: gli ambientalisti scaricano del compost sul suo SUV [Video]

Clamorosa protesta di un manipolo di ambientalisti contro Jeremy Clarkson e un suo progetto aziendale. Gli “ecoguerrieri” si sono scatenati sulla sua Range Rover, versandogli sopra un grosso carico di compost. Per farlo, si sono avvalsi di una ruspa, condotta da un uomo in maschera, incitato da un altro tizio alle spalle. Sembra la scena di un film di “selvaggi”, ma è la realtà.

Si vede anche un uomo nudo che corre, mentre la polizia cerca di bloccarlo durante l’azione. Pare che faccia la danza della pioggia, ma il suo scopo è un altro. Destinatario del balletto è il noto conduttore televisivo inglese, che assiste incredulo al discutibile show. Jeremy Clarkson è con la sua compagna, protetto da un paio di poliziotti, che non possono fare più di tanto. Gli agenti, in evidente inferiorità numerica, non tentano neppure di bloccare il riversamento del compost sul SUV della celebrity inglese.

All’origine della protesta, il desiderio di fermare il piano di espansione del punto vendita della fattoria della serie Amazon Clarkson’s Farm, a Chadlington, nell’Oxfordshire. Dopo che l’ex presentatore di Top Gear ha manifestato questa intenzione, nell’area sono montate le proteste da parte di quanti temono una crescita del traffico e un ulteriore uso del suolo per fini commerciali.

Clarkson ha anche cercato un confronto con i difensori dello status quo, ma le cose non sono andate nel modo sperato per lui. Le sue dichiarazioni forti sugli attivisti ambientali, definiti “gente barbuta con le Crocs e le ascelle puzzolenti” non lo hanno certo aiutato ad annodare i fili del dialogo. Si è spenta qui la protesta ecologista? Difficile dirlo, ma ho qualche perplessità.

