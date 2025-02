Prezzo di 20.000 euro per la versione termica, 25.000 per quella elettrica: queste sono le previsioni per la nuova generazione di Jeep Renegade, che debutterà nel 2027 con importanti novità sia estetiche che tecniche. Il rinnovato SUV compatto del marchio americano subirà una profonda trasformazione, ridefinendo il suo posizionamento sul mercato. Le dimensioni aumenteranno rispetto al modello attuale, con l’obiettivo di differenziarsi maggiormente dalla più piccola Avenger e di rafforzare la sua vocazione off-road, un elemento distintivo del DNA Jeep.

Al vaglio la piattaforma

La scelta della piattaforma è ancora in fase di valutazione, con due opzioni principali: la STLA Small oppure quella che farà da base per la nuova Fiat Grande Panda, Opel Frontera e Citroen C3. Questa decisione avrà un impatto non solo sugli aspetti tecnici del veicolo, ma anche sulla localizzazione della produzione futura.

In termini di produzione, l’Italia potrebbe cedere il testimone alla Spagna come sede di assemblaggio del nuovo modello, in linea con le logiche industriali legate alla piattaforma che verrà selezionata.

Jeep Renegade, evoluzione dello stile

Il design Jeep seguirà l’evoluzione stilistica già vista su modelli recenti come Avenger e Wagoneer S. Per quanto riguarda la gamma motori, verranno mantenute sia opzioni termiche che elettriche, con prezzi particolarmente competitivi per entrambe le versioni.

Sebbene i dettagli definitivi non saranno svelati prima della fine del 2025, la nuova Jeep elettrica Renegade punta a diventare uno dei modelli di punta della gamma Jeep, grazie a un equilibrato mix di innovazione e accessibilità.