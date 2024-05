Jeep Avenger vince il titolo di “Weekend car 2024”

Jeep Avenger è stato insignito dalla testata “Weekend Premium” del titolo di “Weekend Car 2024”, nell’ambito dei Weekend Green Awards . Si tratta del diciassettesimo premio conquistato da Avenger a partire dal lancio di gennaio 2023. Come riportato dalla testata, Jeep Avenger ha vinto l’edizione 2024 del titolo riuscendo a superare nove finaliste perché non solo può contare su una versione ibrida efficiente o su una variante 100% elettrica ancora più rispettosa dell’ambiente, ma anche perché grazie alla sua versatilità rappresenta l’auto che si adatta a tutti i tipi di weekend.

Le motivazioni delle vittoria

“Il mondo delle auto è in pieno fermento e continuo cambiamento: i costruttori lavorano alla riduzione di consumi ed emissioni di CO 2 dei propri modelli, tenendo conto anche delle norme europee sulle emissioni sempre più restrittive. È quindi ormai da molto tempo che la redazione di “Weekend Premium” è convinta che occorra puntare sempre con più forza su automobili “green” in grado di offrire un basso impatto ambientale, ma nello stesso tempo un grande piacere di guida da sfruttare in indimenticabili fine settimana. Per questo motivo è nato il premio Weekend Car, nell’ambito dei Weekend Green Awards 2024, che punta a premiare la migliore auto in commercio, in grado di offrire il minor impatto ambientale, ma allo stesso tempo che risulti capace di essere la compagna ideale durante i nostri Weekend Premium. Quest’anno l’importante riconoscimento Weekend Car 2024 è andato alla Jeep Avenger, perché rappresenta un’auto versatile e poliedrica, adatta a tutti i tipi di weekend, capace di vincere di misura su ben 9 agguerrite concorrenti, arrivate tutte seconde”, si legge sulla nota degli organizzatori del premio.

Jeep Avenger ibrida

La nuova Jeep Avenger e-Hybrid è pensata per diventare il punto di passaggio e di accesso dei clienti al mondo 100% elettrico ed è equipaggiata con un powertrain basato su un sistema mild-hybrid a 48 Volt in grado di offrire un’esperienza quasi analoga a un motore full-hybrid. Un motore termico da 100 CV abbinato a un motorino elettrico da 21 kW è integrato in un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti e a un generatore di avviamento azionato a cinghia a 48 Volt, per una transizione fluida alla trazione elettrica che assicura anche un’ulteriore riduzione delle emissioni di CO 2 .

La batteria agli ioni di litio da 0,9 kWh è alloggiata sotto il sedile del guidatore, senza alcuna riduzione dello spazio nell’abitacolo, che rimane identico a quello della Jeep Avenger a benzina. Il passaggio tra i vari tipi di propulsione avviene in base a fattori come stato di carica della batteria da 48V (raffreddata a liquido e con capacità di 17,5Ah), condizioni di guida in tempo reale e altri parametri monitorati. Un sistema intelligente che garantisce prestazioni eccezionali in diversi scenari di guida. Questi veicoli si adattano perciò con estrema fluidità alle esigenze della strada. Ciò vale nel caso della propulsione 100% elettrica, fluida e silenziosa durante l’avviamento, dell’efficiente modalità ibrida in velocità di crociera o del potente motore a combustione interna per l’accelerazione.