Jeep Avenger è lo “Small SUV” dell’anno

La Jeep Avenger continua a mietere successi, aggiudicandosi il premio “Small SUV Of The Year” ai Top Gear Award 2024. Questo riconoscimento si aggiunge a una lunga lista di premi e risultati straordinari, tra cui il primato di SUV più venduto in Italia nel periodo gennaio-novembre 2024. Ma cosa rende la Jeep Avenger così speciale?

Un successo che prosegue

La risposta sta nella sua versatilità, nel design accattivante e nella capacità di soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo. La Avenger è apprezzata per la sua linea fresca e la gamma di colori accattivante, che la rendono un’auto attraente per un pubblico di tutte le età. Inoltre, l’equipaggiamento di buon livello e la praticità degli interni la rendono una scelta ideale per le famiglie. La sua maneggevolezza la rende perfetta per la città, mentre le sue dimensioni compatte non sacrificano lo spazio interno.

Un altro punto di forza della Jeep Avenger è la sua gamma motori diversificata. Oltre alle versioni benzina ed elettriche, la Avenger offre anche una versione ibrida e, novità del 2025, la versione 4xe a trazione integrale. Questa versione, equipaggiata con un motore 1.2 turbobenzina da 136 CV e due motori elettrici da 29 CV, promette prestazioni entusiasmanti sia su strada che in fuoristrada. La trazione integrale, l’assetto rialzato e gli angoli di attacco, dosso e uscita migliorati rendono la Avenger 4xe una vera e propria Jeep, pronta ad affrontare qualsiasi avventura.

La versione 4xe ha debuttato con la serie speciale The North Face Edition, un’edizione limitata che incarna lo spirito di avventura e il legame con la natura. Caratterizzata da dettagli esclusivi e materiali resistenti, questa edizione speciale celebra l’altezza del Monte Bianco (4.806 metri) con una produzione limitata a 4.806 unità.

La gamma di Jeep Avenger

Il successo della Jeep Avenger è dovuto anche alla sua capacità di offrire la massima libertà di scelta ai clienti. La gamma completa comprende:

Versione 100% elettrica: per una mobilità sostenibile e silenziosa.

per una mobilità sostenibile e silenziosa. 2 benzina da 100 CV: efficiente e versatile.

efficiente e versatile. e-Hybrid con cambio automatico: perfetto per chi cerca comfort ed efficienza.

perfetto per chi cerca comfort ed efficienza. 4xe a trazione integrale da 136 CV: per affrontare ogni terreno con sicurezza e divertimento.

La Jeep Avenger si conferma come un’auto versatile e completa, adatta a un pubblico eterogeneo e attenta alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Non a caso, la redazione di Weekend Premium ha inserito la Avenger tra le migliori opzioni per i giovani, confermando il suo appeal trasversale.