Apre in Europa la prevendita della Jeep Avenger 4xe, il nuovo SUV ibrido che rappresenta un balzo in avanti nella strategia di elettrificazione del marchio. L’arrivo dell’edizione The North Face, una versione speciale creata in collaborazione con l’iconico brand outdoor, amplia ulteriormente le possibilità di avventura e stile per gli amanti della guida fuoristrada e della natura. Forte di una trazione integrale avanzata e di tecnologie sostenibili, la Jeep Avenger 4xe si pone come nuovo punto di riferimento nel segmento B-SUV.

Un design pensato per esplorare

La Jeep Avenger 4xe conserva il fascino estetico tipico di Jeep e punta su un design che combina stile e resistenza. L’allestimento Upland è studiato per chi cerca robustezza e funzionalità: la carrozzeria resistente agli urti, le protezioni antigraffio e i paraurti rialzati assicurano una protezione ottimale anche su terreni accidentati. Gli aggiornamenti stilistici sono pensati per migliorare la visibilità notturna e l’efficienza su percorsi impegnativi.

L’edizione speciale The North Face Edition, invece, incarna perfettamente i valori comuni a Jeep e al marchio outdoor. Prodotta in un’edizione limitata di 4.806 unità in omaggio alla vetta del Monte Bianco, questa versione si distingue per dettagli unici: il colore esclusivo Summit Gold, ispirato alle tonalità naturali, gli accenti cromatici su cerchi e griglia, e il logo di The North Face sul cofano, che richiama l’impegno di entrambi i marchi verso la sostenibilità e l’esplorazione.

Motore ibrido e tecnologia AWD avanzata

Il cuore della Jeep Avenger 4xe è un sistema ibrido avanzato a 48V che abbina un motore turbo benzina da 1,2 litri a due motori elettrici. Questa configurazione, che garantisce trazione integrale, permette al veicolo di viaggiare in modalità completamente elettrica a bassa velocità, riducendo l’impatto ambientale. Con una potenza complessiva di 136 CV e una velocità massima di 194 km/h, l’Avenger 4xe si distingue per performance di livello, mantenendo al contempo un occhio di riguardo per la sostenibilità ambientale.

Il sistema AWD intelligente garantisce una distribuzione ottimale della potenza tra gli assi, offrendo una guida sicura e fluida sia in fuoristrada che su strada. In particolare, l’architettura è dotata di funzioni di ripartizione della coppia e di disattivazione del motore elettrico posteriore alle alte velocità, ottimizzando il consumo di carburante.

Capabilities off-road senza compromessi

Progettata per gli esploratori contemporanei, la Jeep Avenger 4xe offre capacità off-road avanzate, con angoli di attacco, dosso e uscita potenziati rispetto ai modelli precedenti. Con una capacità di guado di 400 mm e una maggiore altezza da terra, questo SUV è pronto a gestire terreni difficili, mentre gli pneumatici M+S di serie garantiscono trazione su ogni superficie.

L’aggiunta della funzione Selec-Terrain consente di passare da modalità Auto, Snow, Sand & Mud e Sport a seconda delle esigenze del percorso. La Jeep Avenger 4xe si distingue anche per la capacità di superare pendenze fino al 40% e per il riduttore sull’asse posteriore, che garantisce una coppia di 1.900 Nm, offrendo trazione sicura su superfici scivolose o rocciose.

Comfort e tecnologia a bordo

Gli interni della Jeep Avenger 4xe sono progettati per offrire il massimo comfort. Il modello Upland dispone di sedili lavabili e resistenti, perfetti per chi ama la vita all’aria aperta. Il sistema di infotainment, con schermo da 10,25 pollici, e il quadro strumenti digitale assicurano un’esperienza di guida completamente connessa e moderna.

Le tecnologie avanzate non mancano neppure nella The North Face Edition, che si arricchisce di elementi esclusivi come il parabrezza e i sedili anteriori riscaldati, pensati per affrontare le avventure invernali. La telecamera posteriore a 180° facilita le manovre nei centri urbani, mentre funzioni come l’Hill Descent Control offrono sicurezza in discesa su percorsi montuosi.

Jeep Avenger 4xe, un’edizione limitata per esploratori

L’edizione The North Face rappresenta il massimo dell’esperienza Jeep, sia dal punto di vista stilistico che tecnico. Gli interni, con finiture in Summit Gold e dettagli ispirati al Monte Bianco, completano il design raffinato e robusto di questo modello. Gli iconici sedili con spallacci ricordano gli zaini di The North Face, un omaggio agli appassionati di outdoor.

L’esclusivo pacchetto Explore Pack include accessori come una tenda, un borsone e una borraccia, personalizzati con i loghi di Jeep e The North Face. Disponibile a un prezzo di partenza di 37.950 Euro, la The North Face Edition è destinata a diventare un simbolo di esplorazione sostenibile per i prossimi anni, con una rata mensile a partire da 149 Euro per i clienti che scelgono il finanziamento Stellantis Financial Services.