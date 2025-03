Il futuro del lusso automobilistico ha preso forma alla Fashion Week Parigi, dove la rivoluzionaria Jaguar Type 00 ha rubato la scena tra celebrità, eventi esclusivi e innovazione del design.

Jaguar Type 00 e una parata di stelle

Dal suo debutto alla Miami Art Week nel dicembre 2024, la Jaguar Type 00 ha continuato a far parlare di sé, questa volta conquistando la capitale francese. Il suo passaggio non è passato inosservato, specialmente grazie alla presenza di star internazionali come Barry Keoghan di “Saltburn” e Jamie Dornan, avvistati rispettivamente presso The Peninsula e l’Hôtel Plaza Athénée. Anche Zoë Saldaña, protagonista di “Avatar”, ha contribuito al clamore, sfoggiando un elegante abito YSL accanto al marito Marco Perego-Saldaña.

A catturare l’attenzione è stata soprattutto la straordinaria livrea French Ultramarine della vettura, una tonalità che rende omaggio alla tradizione artistica francese. Questo colore esclusivo, ottenuto attraverso un innovativo processo di verniciatura che combina il pigmento Jaguar con elementi metallici, conferisce alla Type 00 una finitura satinata unica nel suo genere.

Apertura store a Parigi

L’apertura del nuovo store Jaguar Parigi nel Golden Triangle, cuore del lusso parigino, ha rappresentato un ulteriore tassello nella strategia del brand. Come evidenziato dal Managing Director Rawdon Glover, questo spazio incarna perfettamente la filosofia “Copy Nothing” del fondatore Sir William Lyons, offrendo un’esperienza di marca esclusiva e personalizzata.

La Jaguar Type 00 simboleggia il rinnovamento del marchio britannico, proiettandolo verso un futuro dove lusso e innovazione si fondono in modo armonioso. Il suo impatto sulla scena parigina ha generato un notevole seguito sui social media, dove appassionati e curiosi hanno documentato il suo passaggio per le vie della città.

Questa concept car non rappresenta solo un’evoluzione nel design automobilistico, ma incarna una nuova visione del lusso contemporaneo, dove tradizione e avanguardia si incontrano per definire gli standard del futuro. Vedremo se questo nuovo corso avrà successo.