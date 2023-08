Jaguar lancerà una grande berlina elettrica per sostituire la XJ

Arrivano novità importanti a proposito di Jaguar. La casa automobilistica inglese che fa parte del gruppo JLR secondo indiscrezioni si prepara a lanciare sul mercato una grande berlina elettrica che avrà il compito di sostituire la XJ. Si tratta di un progetto ambizioso, che fa parte della strategia di rinnovamento e di elettrificazione del marchio, guidata dal nuovo CEO Adrian Mardell. Anche questa auto come altri due modelli che arriveranno nei prossimi anni sarà realizzata sulla piattaforma per veicoli elettrici JEA a passo lungo, sviluppata esclusivamente per l’uso sui modelli Jaguar.

Jaguar lancerà una nuova berlina elettrica di grandi dimensioni che sostituirà la XJ

Sempre secondo indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, questa futura ammiraglia del giaguaro disporrà di quattro ruote motrici, quattro ruote sterzanti e capacità di ricarica ultraveloce che consentirà un tempo di ricarica del 10-80% in soli 13 minuti. Si parla inoltre di prestazioni notevoli con non meno di 450 CV di potenza, sprint da 0 a 100 km/h in un tempo compreso tra 3,0 e 3,8 secondi. Per quanto riguarda l’autonomia dovrebbe oscillare tra i 620 km e i 760 km.

Nel frattempo il sito inglese Autocar ha pubblicato nelle scorse ore un render in cui viene immaginato quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro modello che al pari delle altre nuove auto che saranno lanciate da Jaguar nei prossimi anni dovrebbe presentare cambiamenti estetici rilevanti rispetto ai modelli che compongono attualmente la gamma della casa automobilistica inglese.