Jaguar I-Pace: il primo SUV elettrico inglese andrà in pensione nel 2025

Jaguar I-Pace, il primo SUV elettrico del marchio britannico, sarà ritirato dal mercato nel 2025, dopo solo sette anni di vita. Si tratta di una decisione sorprendente, che fa parte della strategia di rilancio di Jaguar, che prevede di diventare un marchio completamente elettrico entro il 2025.

Jaguar I-Pace è stata lanciata nel 2018 con l’ambizione di sfidare Tesla nel segmento dei SUV elettrici premium. La vettura ha ricevuto numerosi elogi da parte della critica e ha vinto diversi premi, tra cui il World Car of the Year 2019. Questo modello si caratterizza per un design elegante e sportivo, un abitacolo spazioso e tecnologico, e una batteria da 90 kWh che le garantisce un’autonomia di 470 km. Inoltre, ha una potenza di 400 CV e una velocità massima di 200 km/h.

Tuttavia, la Jaguar I-Pace non è riuscita a imporsi sul mercato come si sperava. Le vendite sono state inferiori alle aspettative, a causa della forte concorrenza di Tesla e di altri marchi, della scarsa rete di ricarica e del prezzo elevato. Nel 2020, la I-Pace ha venduto solo 14.787 unità nel mondo, mentre la Tesla Model X ne ha vendute 57.039. Inoltre, la I-Pace ha avuto alcuni problemi di affidabilità e di qualità, che hanno richiesto diversi richiami.

Per questi motivi, la Jaguar ha deciso di non rinnovare la I-Pace e di ritirarla dal mercato nel 2025. Si tratta di una scelta coerente con la nuova visione del marchio, che punta a diventare un produttore di auto elettriche esclusive e sofisticate. La Jaguar ha annunciato che lancerà sei nuovi modelli elettrici entro il 2025, tra cui una nuova XJ e una nuova F-Type. Questi modelli saranno basati su una nuova piattaforma dedicata, chiamata MLA (Modular Longitudinal Architecture), che sarà diversa da quella usata per questo modello.