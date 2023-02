La Tesla Model X con carrozzeria in monete di nichel

La Tesla Model X non è un’auto bella, ma si fa notare per la scenografica apertura delle porte posteriori, denominate Falcon Wings. Un proprietario dello Utah, in cerca di visibilità, ha deciso di renderla più appariscente, coprendo l’intera carrozzeria con monete in nichel. Così il Crossover SUV di Elon Musk guadagna un impatto scenico stravagante, che cattura gli sguardi. Purtroppo questo è anche un rischio, perché le auto vestite con abiti così luccicanti distraggono maggiormente gli altri utenti della strada, con i pericoli che ne conseguono.

Una Tesla Model X fuori dagli schemi

L’esemplare di cui ci stiamo occupando è stato catturato su strada dall’utente Pacexmaker di Reddit, che ha piazzato i suoi scatti sullo stesso canale, guadagnando subito la viralità. I commenti apparsi sui social vengono in nostro soccorso per scoprire alcune cifre legate all’intervento, alternativo al wrapping. Un tale di nome Machidalgo ha fatto alcune stime. Secondo i suoi calcoli la Tesla Model X dovrebbe essere stata conciata in questo modo usando circa 14.200 monete di nichel.

La bilancia non premia

Il peso aggiuntivo, tenendo conto anche della colla epossidica utilizzata, sarebbe nell’ordine dei 73 chilogrammi. Un po’ come se l’auto fosse costretta a viaggiare con un passeggero in più. Nessun dramma per l’accelerazione mozzafiato dell’EV statunitense, che perde solo pochi decimali nello scatto da fermo. Secondo le stime dell’EPA, il peso extra può comportare una riduzione dell’autonomia, in una misura stimata fra l’1,6% e il 3,3%. Tradotto in altro metodo di misura, questo dovrebbe equivalere a una contrazione fra 9 e 19 chilometri.

Anche i flussi scorrono meno bene

La peggiore aerodinamica dovrebbe aggiungere un’ulteriore tara, ma di portata non troppo significativa nelle condizioni d’uso ordinarie. Considerando il taglio di 5 centesimi delle monetine utilizzate per il rivestimento, il valore economico del denaro impiegato per dare l’abito in nichel alla Tesla Model X dovrebbe essere nell’ordine dei 710 dollari. Sono escluse dal conteggio la manodopera e la colla. Chi lavora col wrapping deve cominciare a preoccuparsi?