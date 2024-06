Jaguar F-Type è tempo di addio: ecco l’ultimo esemplare

Sono passati cinquant’anni dall’uscita dell’ultima Jaguar E-Type dalla linea di produzione, uno dei modelli più iconici del brand Oltremanica, mentre la sua erede spirituale, la Jaguar F-Type, è al passo d’addio. L’ultimo esemplare prodotto nello stabilimento di Castle Bromwich entrerà a far parte della collection di Jaguar Heritage. Si chiude così il capitolo di una sportiva che ha fatto sognare gli appassionati dell’ultimo decennio.

Il canto del cigno della Jaguar F-Type

L’ultima Jaguar F-Type sarà una 5.0 V8 Convertible colore Giola Green con tetto nero e interni in pelle Tan Windsor, molto simili a quelli della E-Type Series III 5.3 V12 costruita nel 1974 e immatricolata come HDU 555N. Questo speciale ultimi esemplare sarà consegnato ai custodi della storia del brand, il Jaguar Daimler Heritage Trust (JDHT), e andrà ad affiancare l’ultima E-Type nella collection ufficiale Jaguar Heritage. La vettura prenderà parte a tutta una serie di eventi e attività che si svolgeranno nel corso dell’anno.

Sia la F-Type che la E-Type hanno terminato la loro produzione quasi nello stesso giorno e alle soglie di una nuova ed entusiasmante era. Infatti, così come l’ultima E-Type del 1974 segnò la nascita dell’estrema Jaguar XJ-S, l’ultimo esemplare della F-TYPE sarà prodotto mentre Jaguar si prepara ad una trasformazione ancora più audace, che vedrà il debutto di una GT quattro porte elettrica e che, quando sarà presentata nel 2025, promette di essere “a copy of nothing”.

L’entusiasmo di Jaguar

Rawdon Glover, Managing Director, ha dichiarato: “La singolare visione di Sir William Lyons, il fondatore di Jaguar, era quella di essere sempre rilevanti, originali e proiettati verso il futuro. Queste sono state le basi di Jaguar attraverso quasi un secolo di evoluzione del lusso britannico contemporaneo.

Oggi, mentre celebriamo la F-TYPE e i nostri 75 anni di storia nel mondo delle sports car, assistiamo anche alla nascita di una nuova era. Reimmagineremo e posizioneremo il brand Jaguar su un altro livello, che sarà focalizzato su un rapporto più intimo e più coinvolgente con i clienti, in cui sarà sempre più evidente il nostro obiettivo di inspirare come nessun altro è in grado di fare“.

La carriera della Jaguar F-Type

La Jaguar F-Type ha debuttato nel 2013 in versione cabriolet ed è stata la prima auto sportiva a due posti Jaguar negli ultimi 40 anni. La vettura ha ricevuto numerosi riconoscimenti in tutto il mondo ed è stata nominata World Car Design of the Year del 2013. La variante coupé ha fatto il suo ingresso in società l’anno successivo.

In tutto sono state prodotte 87.731 F-Type, che continuerà a essere disponibile fino all’inizio del 2025. I registri del JDHT annoverano una produzione di E-Type pari a 72.528 unità più una serie di 50 vetture speciali. Tutte le auto, tranne una, erano di colore nero, mentre la penultima era in British Racing Green e fu acquistata da un collezionista privato Jaguar. Entrambe le vetture risiederanno nel Jaguar Daimler Heritage Trust di Gaydon insieme alle ultime serie della XE, della XF e della XF Sportbrake che hanno di recente terminato la loro produzione.