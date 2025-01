OMODA & JAECOO, marchio di punta del gruppo Chery, ha annunciato il lancio di un ambizioso progetto globale di co-creazione per il nuovo modello JAECOO 5. Dopo il successo del precedente progetto OMODA 7, il brand mira a rivoluzionare il settore automobilistico combinando design elegante, robustezza e innovazione tecnologica.

JAECOO 5, ispirata al mondo all’aria aperta

Ispirato al principio “From Classics, Beyond Classic”, il design del JAECOO 5 prende spunto dalla natura e dalla vita all’aria aperta, proponendo un ecosistema di SUV pet-friendly dedicato a una clientela urbana sofisticata. Gli utenti selezionati per il progetto avranno un ruolo centrale nella definizione del veicolo, diventando parte di una comunità che celebra esperienze outdoor e l’interazione con gli animali domestici.

Il programma di reclutamento è aperto a persone di tutte le età, nazionalità e professioni, con l’obiettivo di creare un gruppo diversificato di partecipanti. Questi avranno accesso a attività esclusive, come test drive, interviste dal vivo e collaborazioni intersettoriali, contribuendo alla filosofia del marchio. Inoltre, avranno l’opportunità di partecipare a un tour in Cina ad aprile, incontrare il CEO del brand e testare in anteprima le tecnologie di guida del JAECOO 5.

Un marchio in crescita

Con sede a Wuhu, OMODA & JAECOO è parte del gruppo Chery, leader cinese nell’esportazione di veicoli. Con oltre 1,8 milioni di vetture prodotte e 900.000 esportate, il marchio si prepara a entrare nel mercato italiano con una gamma che spazia dai motori tradizionali a combustione interna fino a soluzioni completamente elettriche. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione di un ecosistema globale che unisce mobilità urbana, sostenibilità e innovazione.

Con il lancio del JAECOO 5, OMODA & JAECOO si propone di ridefinire il concetto di mobilità, creando un prodotto che non solo soddisfa le esigenze degli utenti moderni, ma li coinvolge attivamente nella sua evoluzione. Un invito aperto viene rivolto agli appassionati di tutto il mondo per unirsi a questa iniziativa e contribuire alla crescita del brand.