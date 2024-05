International Bugatti Meeting 2024: in Sicilia 66 auto del marchio

In Sicilia si è svolto un raduno coi fiocchi: l’International Bugatti Meeting 2024. Per l’occasione, si sono ritrovate nell’isola ben 66 automobili del marchio di Molshaim. Un vero tesoro storico e culturale, ma pure economico. La splendida isola sul Mediterraneo ha sempre avuto un significato speciale per la casa alsaziana, che qui ha raccolto una felice scia di successi nella leggendaria Targa Florio, vinta ininterrottamente dal 1925 al 1929, con la Type 35. Cinque vittorie consecutive: un primato che nessuno ha saputo replicare nella gara ideata da don Vincenzo Florio.

Anche per questo, la Sicilia è nel cuore di chi ama le Bugatti. Doverso sceglierla come tappa per un raduno internazionale del marchio, nell’anno del centenario del modello che siglò l’incredibile impresa. Ben 66 modelli, dalla Type 13 alle Type 57, hanno preso parte all’evento: una partecipazione record.

Raduno Bugatti d’antologia, nella regione della Targa Florio

L’International Bugatti Meeting si è svolto nell’isola dal 19 al 25 maggio. Gli equipaggi hanno percorso ben oltre 1.000 km, su gioielli automobilistici dell’era romantica, che regalano preziose vibrazioni emotive in chi le osserva. Magici i luoghi attraversati: da Noto a Siracusa, passando per l’Etna, la Val di Noto, Marzameni e le strade dei vini, in una miscela di bellezza paesaggistica, di magia architettonica, di arte, cultura e ottima cucina.

Un mix di alta gamma, impreziosito dal tradizionale calore dell’accoglienza siciliana, che i piloti della Targa Florio sperimentarono nelle loro avventure agonistiche. Gli owner Bugatti hanno potuto misurare personalmente questo affetto nel loro fantastico raduno, anch’esso dai numeri record, come le vittorie consecutive guadagnate dalla casa di Molsheim nella mitica sfida automobilistica siciliana.