Incidenti auto elettriche: le riparazioni sono fino al 50% più costose

Le auto elettriche, in confronto a quelle con motori tradizionali, diesel o benzina, vantano costi di manutenzione decisamente minori, ma ci sono altre cose che potrebbero costare molto caso, come le riparazioni in caso di sinistri.

Le auto elettriche percorrono più km di quelle tradizionali

Da una ricerca portata avanti da Unipol, la compagnia specializzata in assicurazione RCA, si evince che riparare un’auto elettrica in caso di un sinistro importante può essere molto esoso e adesso vi spieghiamo il perché. Innanzi tutto sfatiamo subito un mito secondo il quale i proprietari di auto elettriche percorrere pochi chilometri. Secondo un’indagine svolta da Nissan nel 2021 su 7.000 automobilisti europei (Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Italia e i Paesi Scandinavi), le auto elettriche percorrono in media oltre 14.200 km l’anno, ovvero circa 600 km in più rispetto alle vetture con motore “tradizionale”.

Incidenti auto elettriche: ricambi troppo cari

Ritornando alla ricerca firmata Unipol, il costo medio di riparazione di una vettura elettrica e plug-in può essere superiore del 50% rispetto a quello di un motore termico. Questo perché i ricambi delle auto elettrificate costano molto di più rispetto a quelli delle auto diesel o benzina. Infatti, scarsa diffusione dei veicoli a zero emissioni non permette di garantire un’economica di scala e di conseguenza una ottimizzazione dei costi di produzione.

Riparazioni solo presso la rete ufficiale

C’è anche da prendere in considerazione che le riparazioni delle auto elettrificate devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate e non dai meccanici “tradizionali” che di solito risultano per ovvi motivi più economici.

Incidenti auto elettriche: aumenta anche l’assicurazione

Come se non bastasse, a causa dei costi di riparazione più elevati delle auto elettrificate, le compagnie assicurative stanno adeguando i prezzi delle polizze proposte alla clientela. Tutto questo sta avvenendo perché le percorrenze chilometriche delle auto elettriche e plug-in si sta innalzando in maniera esponenziale, quindi le assicurazioni si stando adeguando considerando nuovi indici di rischio.