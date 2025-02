Quattro chilometri contromano in autostrada, un’anziana di 81 anni al volante di una Mercedes Classe A, uno scontro frontale in galleria e, per miracolo, nessun ferito grave. Una donna ultraottantenne ha seminato il panico sabato 15 febbraio sull’autostrada A9, nel tratto compreso tra Como centro e il confine svizzero. L’episodio si è concluso con un incidente nella galleria San Fermo, dove la Mercedes Classe A della signora si è scontrata frontalmente con una Seat Ibiza che procedeva nel senso corretto di marcia.

La ricostruzione dell’incidente

La ricostruzione della Polizia Stradale di Como ha evidenziato come l’anziana, dopo essere entrata in autostrada in direzione Milano, abbia effettuato un’inversione di marcia all’altezza della barriera di Grandate. Una manovra che l’ha portata a percorrere contromano circa quattro chilometri, mettendo a repentaglio la sicurezza degli altri automobilisti.

Lo scontro, avvenuto intorno alle 16, si è risolto miracolosamente senza gravi conseguenze per entrambi i conducenti. L’anziana, trovata in stato confusionale, è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna per accertamenti, mentre il conducente della Seat è rimasto illeso.

Anziana causa problemi al tratto autostradale

L’incidente ha comportato la chiusura del tratto autostradale per circa 40 minuti, causando disagi alla circolazione con code e deviazioni obbligatorie. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e ripristinare la normale viabilità.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare riguardo alla guida in età avanzata. Le autorità sottolineano l’importanza di implementare sistemi di prevenzione più efficaci, come barriere fisiche e segnaletica avanzata, per impedire l’accesso contromano alle arterie autostradali.

La questione della guida degli anziani resta un tema delicato che richiede un approccio equilibrato tra il diritto alla mobilità e la sicurezza collettiva. Gli esperti suggeriscono la necessità di controlli più frequenti sulle capacità psicofisiche dei conducenti senior, insieme a campagne di sensibilizzazione molto mirate.