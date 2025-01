Un episodio di guida pericolosa ha messo a rischio una Rimac Nevera, una delle hypercar elettriche più costose e performanti al mondo. L’incidente è stato evitato solo grazie ai riflessi pronti del conducente della Rimac, che ha saputo reagire a una manovra azzardata compiuta da un altro automobilista.

Rimac Nevera: la supercar se l’è vista brutta

Il fatto è accaduto quando il conducente di una Renault, nel tentativo di non perdere un’uscita stradale, ha improvvisamente tagliato la strada alla Rimac. La manovra, eseguita senza considerare le linee continue e con l’uso tardivo della freccia, ha creato una situazione di grande pericolo. La Rimac Nevera, che sopraggiungeva correttamente nella sua corsia, è stata costretta a una brusca frenata con sterzata verso destra per evitare la collisione.

Durante questa manovra, l’ala posteriore della Rimac si è attivata automaticamente, creando un effetto aerodinamico per aumentare la stabilità e l’efficacia della frenata. Questa funzione avanzata rappresenta una delle molteplici tecnologie all’avanguardia integrate nella hypercar croata, che detiene diversi primati prestazionali nel settore delle auto elettriche.

La Rimac Nevera è un’auto straordinaria, capace di accelerare da 0 a 300 km/h in soli 9,2 secondi, grazie a un powertrain elettrico che eroga una potenza massima di 1.914 CV e una coppia di 2.360 Nm. Con un peso di 2.300 kg, questa vettura è considerata un capolavoro di ingegneria, progettata per combinare prestazioni eccezionali e sostenibilità ambientale.

Una guida responsabile: parametro da non tralasciare

La situazione evidenzia, ancora una volta, l’importanza di una guida responsabile. Episodi come questo non solo mettono a rischio veicoli di alto valore, ma soprattutto la sicurezza delle persone coinvolte. È fondamentale rispettare le regole stradali e pianificare con attenzione le proprie manovre per evitare incidenti che potrebbero avere conseguenze gravi.

Il conducente della Rimac Nevera, nonostante lo spavento, è riuscito a evitare il peggio, ma l’episodio rimane un monito per tutti gli automobilisti. La tecnologia avanzata delle vetture moderne, per quanto utile, non può sostituire la prudenza e l’attenzione al volante.

Per guardare il video, clicca qui