Incidente con ribaltamento in autostrada [Video]

Un video ci mostra un incidente spaventoso che si è consumato in un’autostrada estera. Speriamo che non ci siano state vittime o feriti gravi, anche se le immagini sono raccapriccianti. Scorrendo i fotogrammi, si nota il guidatore di una Skoda Fabia mentre si avvicina alle auto incolonnate e ferme a fasi alterne sulla sua corsia.

Disattenzione alla guida

Il tizio non ha percepito bene la cosa e pensava che un rallentamento fosse sufficiente a metterlo in sintonia col contesto. Credeva forse che gli altri veicoli procedessero a bassa andatura, ma quando si è reso conto di aver sbagliato clamorosamente i calcoli ha cercato di reagire, in modo esitante. Diciamo che non ha avuto sangue freddo.

L’incidente poteva essere evitato

Se il soggetto, prima di frenare, si fosse buttato a destra forse l’avrebbe fatta franca, evitando il contatto sia con le auto in coda sulla corsia più esterna che con quella in arrivo sulla corsia mediana, da cui giungono le riprese. Gli attimi di indecisione sono costati cari al tizio, perché la sua auto è finita a testa in giù, in modo spaventoso. Comunque, la manovra di repentino evitamento dell’ostacolo, con scarto a destra, sarebbe stata un abuso da non mettere in atto in condizioni ordinarie. Qui forse c’era il margine per farla. Comunque, far pagare ad altri poveri cristi il conto dei propri sbagli non è mai un comportamento lodevole.

La prudenza non è mai troppa

L’errore di guida con la Skoda Fabia è stato compiuto a monte e si poteva tranquillamente evitare se l’automobilista fosse stato più prudente e avesse rispettato le distanze di sicurezza. Certo, chi stava davanti avrebbe potuto usare le quattro frecce, ma non sarebbe bastato ad evitare l’incidente: troppo risicati gli spazi. A voi il video. Ci piacerebbe conoscere le vostre opinioni.