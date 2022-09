Incidente in moto: sull’asfalto ritrovata una pistola con il colpo in canna

Lungo la strada provinciale 37, tra Montichiari e Ghedi, in provincia di Brescia, si è consumato un incidente fra una moto e un’auto. Protagonista della disavventura, un biker in sella alla sua Yamaha R6, che è piombato contro una Peugeot 2008. Il tizio, che procedeva ad alta velocità, non è riuscito ad evitare una svolta a sinistra della vettura francese. Fin qui nulla di insolito: i sinistri, purtroppo, capitano con una certa frequenza sulla rete viaria. Ciò che differenzia il caso in esame è un fatto che assume i connotati di un giallo.

Il mistero è fitto

Sul luogo dell’incidente, accanto alla moto e ai suoi resti, è stata trovata una pistola con un colpo in canna. Si tratta di una Beretta detenuta illegalmente. Potrebbe essere del 45enne in sella al mezzo a due ruote. Almeno così ipotizzano gli inquirenti. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma per fortuna è fuori pericolo. Non si hanno notizie su chi stava a bordo della Peugeot, il che lascia immaginare il meglio.

Sulla moto non c’era un santo

Le forze dell’ordine, dopo alcune verifiche, hanno scoperto che il centauro è un pregiudicato. A suo carico diversi precedenti legati allo spaccio di droga e a reati contro la persona e il patrimonio. Presto il motociclista dovrà fornire risposta alle tante domande che gli inquirenti sono pronti a fargli. In procura è stato aperto un fascicolo a suo carico.

Lente di ingrandimento sul biker

Era sua l’arma clandestina? A cosa gli serviva? Perché aveva il colpo in canna? Il tizio era braccato o voleva colpire qualcuno? Perché andava così di fretta? In attesa di chiedergli tutto questo, procedono gli approfondimenti tecnici del caso. Si stanno cercando le eventuali impronte digitali sulla pistola ed è stata avviata una consulenza balistica, per stabilire se l’arma abbia già sparato e quando l’ha fatto. Giorni lunghi aspettano il motociclista.