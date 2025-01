Un incidente spettacolare ha visto protagonista una delle auto più iconiche di sempre, la leggendaria Ferrari F40. Nelle ultime ore, il web è stato invaso da immagini che mostrano una F40 gravemente danneggiata, coinvolta in un incidente durante un test drive effettuato probabilmente da un tecnico di servizio.

Un video condiviso su Instagram cattura il momento esatto in cui il conducente perde il controllo della vettura. Nel filmato, la Ferrari F40 sterza bruscamente a destra, suggerendo una possibile perdita di trazione delle ruote posteriori. Il conducente, apparentemente incapace di reagire prontamente, ha visto l’auto schiantarsi contro il bordo della strada, abbattendo un palo della luce. L’impatto, particolarmente violento, ha fatto ribaltare la vettura, che è finita nel fango.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell’incidente. Il conducente è uscito illeso dall’auto, ma dovrà rispondere dell’accaduto. La dinamica solleva dubbi sulle condizioni della strada e sulle manovre effettuate durante il test drive.

Una supercar che ha fatto storia

La Ferrari F40, lanciata nel 1987 per celebrare il 40° anniversario della casa di Maranello, è equipaggiata con un motore V8 biturbo da 3,0 litri, capace di erogare 471 cavalli. Questo potente propulsore, abbinato a un cambio manuale a 5 marce, rende la F40 un’auto tanto affascinante quanto impegnativa da guidare, specialmente per chi non ha esperienza con supercar ad alte prestazioni.

L’incidente mette in evidenza i rischi legati alla gestione di veicoli come la Ferrari F40, che richiedono un’elevata abilità e una conoscenza approfondita delle loro caratteristiche. Sebbene non ci siano stati feriti, l’evento rappresenta una perdita significativa, considerando il valore storico e collezionistico di questo modello.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13:00 del 16 gennaio, in condizioni descritte come fredde e umide. Sebbene i rapporti iniziali suggerissero che un tecnico dell’assistenza fosse al volante durante un giro di prova (come evidenziato dai rivestimenti protettivi interni), l’identità del conducente rimane non confermata.⁠

Un esemplare ben noto agli appassionati

La comunità degli appassionati di auto si è già espressa sull’accaduto, con reazioni che variano dalla critica per la presunta imprudenza del conducente, alla tristezza per il danneggiamento di un’auto così rara e iconica. La Ferrari F40, con il suo design senza tempo e le sue prestazioni mozzafiato, resta un simbolo di eccellenza automobilistica. Tuttavia, episodi come questo ricordano quanto sia fondamentale trattare questi capolavori con il massimo rispetto.