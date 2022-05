Incidente assurdo per una Mercedes, finita contro il treno

A volte capitano dei crash assurdi, molto difficili da interpretare. È il caso dell’incidente andato in scena nei pressi del passaggio a livello di via dei Villini a Morlupo, in provincia di Roma, dove il proprietario di una Mercedes si è incagliato fra il treno in transito e i pali della luce. Per fortuna nessuno si è fatto male. Ancora da decifrare le dinamiche dei fatti. Al momento non si sa ancora perché l’auto della “stella” è finita in quel punto. Non penso che il conducente si sia avventurato per esibizionismo nello spazio ristretto fra la linea ferroviaria Roma-Viterbo e gli impianti di illuminazione.

Azzardo un’ipotesi: forse, per distrazione o imprudenza, il tizio è rimasto bloccato fra le sbarre del passaggio a livello e, magari, nel tentativo di salvare l’auto, ha cercato di metterla in parallelo ai binari, ma non ho elementi per dire che le cose siano andate effettivamente così. Saranno gli inquirenti a fare chiarezza sul caso. Mi sento, però, di escludere una scelta frutto della spavalderia: in quel caso l’errore di calcolo sarebbe stato davvero madornale per risultare credibile, ma in questo mondo non ci si può stupire di niente.

Il treno in transito ha colpito la Mercedes, sfregando in modo scintillante sulla sua fiancata. La vettura tedesca, rimasta incastrata fra il convoglio e i pali della luce, è stata liberata dai Vigili del Fuoco, con l’ausilio di un’autogru. Il conducente ha riportato solo lievissime ferite dopo l’incidente, ma la paura è stata davvero grande per lui. Notevoli i disagi sul traffico ferroviario dell’area, che ha subito un blocco di alcune ore, essendo quello interessato dal crash il solo binario in esercizio nella linea interessata dal disguido.