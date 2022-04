Brutto incidente al semaforo per una Ferrari 328 GTS [Video]

Una splendida Ferrari 328 GTS è stata la protagonista di uno spiacevole crash in Canada. Al volante dell’auto sportiva di Maranello c’era Kory Teneycke, responsabile della campagna elettorale del Premier dell’Ontario Doug Ford. L’incidente si è consumato in un incrocio ed è stato ripreso dalla dashcam di un’auto ferma al semaforo rosso, sul fronte opposto della strada.

I veicoli in transito sull’arteria viaria ortogonale, con il verde a loro favore, scorrono sulla direttrice di marcia imboccata, ma a un certo punto si vede la supercar del “cavallino rampante” fiondarsi contro una Chevrolet Silverado. La “rossa” appare all’improvviso, in modo sorprendentemente veloce. Inevitabile l’incidente, che per fortuna non ha prodotto feriti, anche se l’impatto è stato piuttosto vigoroso.

Pare che Teneycke avesse preso da poco la vettura. L’esemplare in questione era privo dell’ABS, disponibile sul modello a partire dal 1988. Probabilmente, all’origine del crash, una frenata a ruote bloccate, che ha fatto scivolare la Ferrari 328 GTS sul fondo bagnato. Ricordiamo che quest’auto sportiva giunse sul mercato nel 1985, come evoluzione della leggendaria 308. Cuore pulsante del modello era un motore V8 aspirato da 3.2 litri, disposto in posizione trasversale, con 270 cavalli di potenza all’attivo.