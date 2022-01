In viaggio per oltre 742.000 km con un Toyota Land Cruiser dal 1984

Emil e Liliana Schmid sono entrati nel Guinness World Records. Il motivo? Perché sono gli autori del viaggio più lungo della storia, essendo partiti dalla Svizzera il 18 ottobre 1984 e avendo percorso oltre 740 mila chilometri insieme al fidato Toyota Land Cruiser. Un record davvero eccezionale, considerando che il chilometraggio effettivo dovrebbe essere superiore ai 740.000 chilometri, dato che il conteggio del Guinnes World Records è fermo dal 2017, ma da allora i due coniugi hanno continuato la loro avventura.

Compagno di viaggio

Il mezzo con il quale hanno deciso di scoprire il mondo è il Toyota Land Cruiser FJ60, fuoristrada che esordì sul mercato mondiale proprio nel 1984. Il principio di questa interminabile parabola di viaggio è stata la scoperta degli Stati Uniti, un tour durato quasi due anni, in cui la coppia è riuscita a visitare praticamente ogni Stato, dall’Alaska al Mississippi, passando per gli stati centrali e quelli occidentali. Successivamente, Emil e Liliana hanno solcato le strade del Sud America, Africa, Australia, Asia Orientale e ovviamente Europa.

Una vita in viaggio

Ma come si può passare letteralmente una vita in viaggio? Quali sono i supporti finanziari per un’impresa del genere. Bene, gli Schmid hanno potuto inizialmente contare sui propri risparmi, poi una volta terminati sono stati beneficiari di un’eredità di famiglia, che ha permesso ad Emil e Liliana di continuare la propria avventura. Inoltre, i due coniugi sono pensionati da qualche anno e possono contare su delle regolari entrate mensili. Il loro stile di vita poi non è fatto di agi e vizi, ma hanno adottato un stile da campeggiatori, trasformando la propria Land Cruiser in una dimora a tutti gli effetti. Per ogni riparazione sulla Toyota, invece, hanno fatto affidamento alle officine locali in ogni nazione. In questi anni la coppia è stata bloccata solamente dal Covid tra febbraio e dicembre 2020, quando il rigido lockdown dell’Argentina ha fermato per mesi Emil e Liliana impedendo qualsiasi spostamento dal Paese. Successivamente, il viaggio è andato avanti verso l’isola di Sao Tome & Principe, in Marocco, Turchia, Egitto e Sudafrica, prima di un rientro in Argentina.

Numeri da record

Il ritorno in Sud America a dicembre 2021 è stato necessario per riprendere la Land Cruiser, stoppata dalla burocrazia del Paese che ne impediva l’espatrio verso altre nazioni. Tutte le informazioni sono riportate con precisione sul sito “ufficiale” dei due coniugi svizzeri: Weltrekordreise.ch. Il sito è una specie di diario di viaggio con foto e descrizione dei percorsi effettuati. Vi è anche una sezione dedicata alle statistiche aggiornate al 31 agosto 2017, data in cui venne riconosciuto il primato per il viaggio più lungo del mondo. Fino a quel momento Emil e Liliana avevano visitato 186 paesi, percorso 742.551 km e guidato la Land Cruiser per 20.768 ore, scattando 121.630 foto e trascorrendo 747 giorni complessivi su traghetti e navi.