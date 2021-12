Toyota Land Cruiser 300 AT35: ancora più inarrestabile grazie ad Arctic Trucks

La Toyota Land Cruiser è una vera è propria istituzione nel mondo dei veicoli off-road. In particolare, la Land Cruiser 300 – modello al vertice della gamma del fuoristrada nipponico – riesce a combinare in maniera sapiente doti fuoristradistiche eccellenti con confort da ammiraglia. Il successo della Land Cruiser continua ininterrottamente da più di 70 anni, grazie ad un know how tecnico affinato sempre più nel corso del tempo e di cui la nuova serie 300 – lanciata proprio nel 2021 – ne è la perfetta sintesi. Nonostante la caratura del mezzo, chi desidera prestazioni in off-road ancora più elevate per il 4×4 nipponico può rivolgersi agli specialisti di Arctic Trucks che hanno sviluppato una serie di migliorie in grado di rendere la Land Cruiser 300 ancora più inarrestabile.

Assetto inedito

La modifica più importante effettuata dall’elaboratore islandese è stata la sostituzione del sistema di sospensioni della vettura. Per effettuare questa modifica sono state adattate le linee dei passaruota e di una parte della zona anteriore del veicolo. L’intervento sulle sospensioni ha riguardato l’adozione di ammortizzatori e molle della Beefier, a cui sono stati aggiunti elementi di supporto rinforzati. La modifica ha riguardato anche l’allargamento delle carreggiate con l’obiettivo di allargare l’impronta a terra sui terreni più impervi, senza dimenticare che è stato lasciato inalterato il sistema adattivo a controllo elettronico fornito di serie. Queste novità hanno permesso di aumentare l’altezza da terra fino a 260 mm per la versione diesel e fino a 270 mm per quella a benzina (l’altezza di serie è rispettivamente pari a 220 e di 230 mm). Il kit viene completato da un ulteriore rivestimento anti-corrosivo dedicato al sotto scocca.

V6 biturbo 3.5 litri da 415 CV

Ricordiamo che la nuova Land Cruiser 300 sfrutta il nuovo e poderoso propulsore V6 biturbo 3.5 litri da 415 CV e 650 Nm, disponibile a partire dai 2.000 giri/min. In alternativa troviamo il 3.3 litri diesel da 309 CV e 700 Nm di coppia. Purtroppo la vettura non viene distribuita nel nostro paese e può essere acquistata solo tramite importatori paralleli.