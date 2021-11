Toyota Land Cruiser 70th Anniversary Special Edition

Ad agosto Toyota aveva lanciato la 70th Anniversary Special Edition dell’immortale Land Cruiser 70 Series per il mercato australiano. Ora la casa giapponese sta per portare un pick-up con caratteristiche simili anche in Sud Africa.

A differenza dell’Australia, che ha ottenuto 600 unità della 70th Anniversary Special Edition suddivise in 320 versioni con cabina doppia, 200 con cabina singola e 80 wagons, il Sudafrica riceve solo un numero imprecisato di pickup a cabina singola e doppia con il nome in codice Land Cruiser 79.

Segni di riconoscimento

Oltre ai badge del 70° anniversario, questo allestimento si distingue visivamente grazie a una griglia ridisegnata con scritta Toyota, uno snorkel, un paraurti fuoristrada con bull-bar integrato, una presa d’aria sul cofano e un paraurti posteriore in metallo. Il modello è disponibile con la colorazione esterna Ivory White o Sand Beige con cerchi in lega standard da 16 pollici e pneumatici 265 / 70R16.

Doti fuoristrada

In termini di credenziali fuoristrada, il pickup ha una rispettabile altezza da terra di 235 mm, un angolo di attacco di 33 ° e un angolo di uscita di 27 °, indipendentemente dallo stile della carrozzeria. Oltre all’aggiunta delle porte posteriori e della seconda fila di sedili, la lunghezza totale di 5.245 mm e il passo di 3.180 mm sono identici in entrambe le varianti. La capacità di traino è di 3.500 kg, mentre il cassone posteriore può contenere fino a 1.005 kg di carico.

Motore

Il motore diesel V8 turbo da 4,5 litri produce 205 CV e 430 Nm di coppia, inviando potenza a tutte e quattro le ruote attraverso un cambio manuale a cinque marce e differenziale posteriore. La velocità massima dichiarata è di 160 km/h.

Interni

Nonostante sia stata introdotta per la prima volta nel 1984, la Land Cruiser Serie 70 è stata aggiornata più volte con l’ultimo restyling che ha portato un cruscotto più moderno. Il modello sudafricano non ha il volante elegante, le finiture in legno e i rivestimenti in pelle della versione australiana equivalente, ma è dotato di un touchscreen di infotainment da 6,1 pollici con navigazione e connettività Apple CarPlay / Android Auto. Oltre a ciò l’equipaggiamento di base comprende: aria condizionata manuale, portabottiglie, alzacristalli elettrici, un vano portaoggetti con serratura e un sistema antifurto.

I prezzi

La Land Cruiser 70th Anniversary Edition è già disponibile in Sud Africa a un prezzo equivalente a 54.869 dollari per la versione con cabina singola o 58.162 dollari per la doppia cabina. Il Land Cruiser Prado parte invece da 61.548 dollari, mentre la variante più economica della nuovissima Land Cruiser Series 300 viene venduta a 79.177 dollari.