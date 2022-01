In vendita la AMC Pacer di “Fusi di Testa”

Il film “Fusi di Testa”, in originale “Wayne’s World”, è una pellicola comica di grandissimo successo del 1992, che ha lanciato definitivamente la carriera artistica di Mike Myers. All’interno del film c’è una sequenza che conoscono tutti quanti, ed è quella in cui Wayne insieme ai suoi amici canta a squarciagola “Bohemian Rhapsody” dei Queen, a bordo di una folle AMC Pacer di colore blu. Quella scena è divenuta un’icona, tanto quanto quella macchina che oggi è in vendita da Barret-Jackson, l’originale usata da Mike Myers. L’asta si terrà tra il 22 e il 30 gennaio e la Mirthmobile avrà un costo di 50.000 dollari, circa 43.000 euro al cambio attuale.

Storia del veicolo

La piccola vettura è stata prodotta nel 1976 e poi acquistata dalla produzione del film, che si permise di darle una rinfrescata tramite la tinta Blu Baby, e introducendo nella parte anteriore dalle piccole fiamme gialle e rosse. L’auto fu poi venduta nel 1992, salvo poi riapparire davanti alle telecamere nel 2015, quando apparve in un episodio del programma televisivo Affari di famiglia.

A portarsela a casa dopo quell’apparizione sul piccolo schermo ci ha pensato proprio Barrett-Jackson, che la mise all’asta nel 2016, intascando 37.400 dollari (circa 30mila euro). Appena poco più di un lustro dopo, eccola ritornare alla casa d’aste con una valutazione decisamente superiore, nonostante un naturale invecchiamento anagrafico.

Totalmente restaurata

L’auto è fedele in ogni parte a come l’abbiamo vista nel film con Mike Myers e Dana Carvey. Nel frattempo, però, è stata restaurata in ogni sua singola parte, dalla carrozzeria alle cromature, senza tralasciare l’abitacolo con sedili, pannelli porta e cruscotto totalmente rivisti. C’è una singola cosa che è cambiata, il precedente proprietario infatti ha pensato che gli altoparlanti originali da 10 pollici non fossero sufficienti per un’auto entrata nell’immaginario proprio per una canzone sparata e cantata a tutto volume. Per questo motivo ha introdotto uno stereo con CD, che è già molto vintage.