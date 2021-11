AMC Saga: l’elettrica retrò svelata al Salone di Los Angeles

L’Alpha Motor Corporation continua a sfornare nuovi prodotti e la loro ultima offerta è stata svelata al Los Angeles Auto Show.

Soprannominato Saga, il modello è essenzialmente una versione berlina della Ace coupé. Presenta un design familiare con tetto spiovente, linee di spalla prominenti, passaruota pronunciati e maniglie delle portiere a filo.

Design e dimensioni

Nonostante le somiglianze ci sono una serie di differenze rispetto al modello originale, in quanto la Saga ha una fascia anteriore unica con fari quadrupli. La berlina ha anche paraurti più robusti, fanali posteriori circolari e uno spoiler posteriore in fibra di carbonio. In termini di dimensioni il modello misura circa 4.700 mm in lunghezza, 1910 mm in larghezza e 1450 mm in altezza.

Gli interni

L’abitacolo a cinque posti monta un quadro strumenti digitale e un volante a tre razze. L’auto è stata inoltre dotata di un sistema di infotainment flottante, sedili anteriori ben imbottiti e quello che sembra essere un sistema audio di ispirazione retrò.

Prestazioni, autonomia e ricarica

Le specifiche delle prestazioni sono “stime previste”, ma la società ha affermato che la berlina da 1.905 kg sarà offerta con trazione posteriore o integrale. Uno dei propulsori consentirà alla berlina di accelerare da 0-60 mph (0-96 km/h) in circa sei secondi, prima di raggiungere una velocità massima di 124 mph (200 km/h). I clienti che cercano qualcosa di più veloce possono optare per una variante prestazionale, sviluppata in collaborazione con Rotiform.

La Saga dovrebbe avere un pacco batteria da 85 kWh che le assicura un’autonomia di circa 300 miglia (483 km) con una singola carica. Quando si scarica, la batteria può ricevere una carica all’80% in un’ora. Il listino prezzi partirà da 40.000 – 50.000 dollari e la società già accetta prenotazioni. Tuttavia, non si sa ancora quando il modello arriverà sul mercato.